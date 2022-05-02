ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Mayıs 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Bakan Özer, köy okullarını yaşam merkezine dönüştürecek süreci başlatacaklarını açıkladı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde köylülerimize tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitimler vereceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile köy okullarının yaz kamplarına dönüştürülmesini sağlayacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da sürecin içinde olacak"

"Halk eğitimi merkezlerimizi köy okullarımızın binalarına kurarak, vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılıkla ilgili farkındalığını artırmak, yeni açılımlar, yeni tekniklerle sürekli bir kurs alması için ayağına eğitim hizmetinin geldiği bir mekanizmayı oluşturacağız"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dijital Türk lirası sahaya çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM ortaklığıyla üretilecek Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi devam ediyor

Dijital Türk lirasının önce projede iş birliği yapan kurumların çalışanları tarafından pilot uygulama olarak kullanılması ve çalışanlara kendilerine tanımlanacak dijital cüzdan aracılığıyla alışveriş yapma imkanı sağlanması hedefleniyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Kesintisiz iletişim için geçen yıl yaklaşık 21,8 milyar lira harcandı

İşletmeciler tarafından 2021 yılında yapılan yatırımların tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 30,6 arttı

Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abone sayısı 86,3 milyona, 4,5G abone sayısı da 80,2 milyona yaklaştı

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- "81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefi gerçekleşiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu:

"81 ilde 100 Deneyap hedefimize ulaşıyoruz. Bu fazda 42 ilde eş zamanlı olarak eğitimleri açmaya başlayacağız. Sınav başvuru süreci başladı"

"İlk aşamada yazılı sınav yapıyoruz. Öğrencilerimizin analitik düşünme, yorumlama, çözümleme kabiliyetlerini test ettiğimiz bir yazılı sınav yapıyoruz. Bu aşamayı geçen öğrencilerimizi uygulama sınavına alıyoruz"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

5- Hükümlü annelerinin yanında kalan çocuklara psikososyal destek

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki "Anne Çocuk Ünitesi"nde kalan 0-6 yaş grubu çocuklara fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyici eğitimler veriliyor

Çocuk oyun alanı, mutfak, çamaşır yıkama bölümü ve balkonların bulunduğu ünitede anne ve çocuklara uzmanlar tarafından düzenli olarak destek sağlanıyor

(Sertan Usul/Ankara) (Fotoğraflı)

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