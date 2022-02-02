ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Kara ve denizdeki LNG terminalleri tam kapasite çalışıyor

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu:

"İhtiyaç ve uluslararası pazarın durumuna göre tedarik takvimi değişkenlik gösteriyor. Kışın Ertuğrul Gazi'ye haftada bir LNG kargosu geliyor"

EgeGaz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Akbal:

"İçinde bulunduğumuz kış periyodu ve aynı zamanda tedarik kısıntıları nedeniyle EgeGaz Terminali mütemadi olarak tam kapasitede hizmete devam etmektedir"

(Nuran Erkul Kaya/Ebru Şengül Cevrioğlu/Hatay/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştü

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk:

"Türkiye'de pandemi öncesinde yılda 7 milyon kişi taranırken 2020'de kanser taramalarını yaptıranların sayısı 3,5 milyona düştü, 2021'de ise ancak 4,5 milyona çıkabildi. Hala 7 milyonun çok altındayız"

"Kanserdeki gecikmiş tanılar ilerde pandeminin geç yan etkisi olarak karşımıza çıkacak. Geç tanılar nedeniyle kansere bağlı ölümlerde yüzde 5-10 oranında artış olacağı öngörülüyor"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye, elektrikli otobüs üretiminde vites yükseltti

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram:

"Türkiye'de elektrikli otobüs üretebilme potansiyeline sahip ve altyapıları müsait 6 firmamız bulunuyor. Bunlar, Bozankaya, Temsa, Karsan, Otokar, BMC, Anadolu Isuzu"

Temsa Üst Yöneticisi Tolga Kaan Doğancıoğlu:

"ASELSAN ile birlikte geliştirdiğimiz Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsünün yollara çıkması için Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile imzaları attık. Yakın zamanda diğer belediyelerimizle ortak vizyonda buluşarak, Türkiye'nin geleceği için çok önemli adımlar atacağız"

Karsan:

"Otonom ve elektrikli araçlar konusunda da yol aldık ve Avrupa ve Amerika'nın ilk otonom tam boy otobüsünü hazırladık. Aracın Romanya satışının ardından, Amerika Michigan State Üniversitesi'nde hizmet vermek üzere hazırız. Çok yakında öğrencileri taşımaya başlayacağız"

Bozankaya AŞ:

"Elektrikli araçlar üretim merkezimizde yıllık 360 e-bus, 360 troleybüs, 150 tramvay ve 120 metro üretim kapasitesine sahibiz. İmzaladığımız son sözleşmeler ile birlikte yurt içinde araçlarımızı kullanan belediye sayısı 13'e ulaşacak"

(Eda Topcu/İstanbul)

4- İstanbul'a 2021 yılında 9 milyon 25 bin turist geldi

Kenti geçen yıl yaklaşık 833 bin kişiyle en çok Almanya'dan turist ziyaret etti

Gelen yabancı misafirlerin 6 milyondan fazlası İstanbul Havalimanı'nı tercih etti

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

5- Ovacık'taki çiftçiler 2 metreyi aşan karı "çile" değil "bereket" görüyor

Tunceli'nin 1500 rakımlı ilçesinde kar yağışının fazla olması bu yıl tarım ürünlerinden verim beklentisini de yükseltti

Besici Kemal Dinler:

"Ne kadar çok kar yağarsa biz o kadar çok memnun oluruz. İlçeye en son 2018 yılında metrelerce kar yağmıştı, o yıldan sonra yağan karın kalınlığı yarım ve bir metreye geçmedi"

(Sidar Can Eren/Tunceli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- GRAFİKLİ - Türkiye, 18. kez kış olimpiyatlarında

Kış olimpiyatlarına daha önce 17 kez katılan Türkiye, organizasyon tarihinde bugüne kadar 98 sporcuyla temsil edildi. Türk sporcular, kış oyunlarında madalya sevinci yaşayamadı

Fatih Arda İpçioğlu, Özlem Çarıkcıoğlu ve Ayşenur Duman ikinci kez olimpiyatlarda mücadele verecek, Türkiye'yi kısa kulvar sürat pateninde ilk kez Furkan Akar temsil edecek

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

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