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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Aralık 2021

20.12.2021 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Aralık 2021

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni değerlendirdi: "Zirve tüm katılımcı ülkeler açısından çok güzel geçti.

6 Nisan 1920

1- Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ni değerlendirdi:

"Zirve tüm katılımcı ülkeler açısından çok güzel geçti. Tüm Afrikalı liderler oldukça memnun kaldı"

"Türkiye, Afrika ile kurduğu ilişkide karşılıklı saygıya çok önem veriyor. Bu da Afrika ülkeleri için oldukça mühim bir konu"

"Afrika Birliği dönem başkanlığımda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zaten iyi olan ilişkilerimizi hem Afrika'nın hem Türkiye'nin çıkarına olacak şekilde daha da güçlendirmeye çabalayacağım"

"Türkiye'de Senegalli girişimciler ve şirketler için birçok fırsat var. Senegal özel sektörü, Türk muhataplarıyla ortaklaşa birçok projeye imza atabilir"

(Fatma Esma Arslan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdulmümin'den, Arakanlıların dönüşü için " Myanmar'da istikrar" vurgusu:

"(Arakanlıların Myanmar'a dönüşü) Önce ülkede istikrar sağlanmalı. İstikrarlı hale geldiklerinde geri göndermeden söz edebiliriz"

"Bhasan Char adasında daha sağlam evlerde yaşayıp okul ve hastane gibi ihtiyaçlara ulaşabiliyorlar. Okullarda Myanmar müfredatına göre eğitim veriliyor. Çünkü bir gün geri dönecekler ve topluma entegre olmaları lazım"

"(Arakan mülteci kamplarında salgın) Ölüm şu an tek haneli şekilde artıyor. Enfeksiyon oranı ise yüzde 1 civarında. Dünya Sağlık Örgütüne göre yüzde 5'in altındaysa salgın kontrol altında demek. Omicron varyantı henüz tespit edilmedi"

(Behlül Çetinkaya/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kıbrıs'ta Rumların gerçekleştirdiği "Kanlı Noel" katliamının üzerinden 58 yıl geçti

Terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı saldırılarda 364 kişi şehit düştü

Olaylarda 103 Türk köyü boşaltılmak zorunda kalırken, 1963-1974 döneminde Kıbrıs Türkleri Ada'nın yüzde 3'üne sıkıştırıldı

Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile, Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakının önüne geçilirken Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve varlığı da güvence altına alındı

(Muhammet İkbal Arslan/Lefkoşa)

4- Turistik Doğu Ekspresi Kovid-19 arasının ardından ilk misafirlerini ağırladı

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen seferlerine yeniden başlayan trenle seyahat edenler, "masalsı yolculuk"la ilgili izlenimlerini aktardı

Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara- Kars yönünde Erzincan, İliç ve Erzurum'da dururken, Kars-Ankara yönünde ise Divriği'de ve Sivas'ta mola veriyor

Turistik Doğu Ekspresi'nde tek yön bilet fiyatı 650 lira olurken, aynı güzergahtaki Doğu Ekspresi'nde ise pulman vagonlarda bilet fiyatı kişi başı 68 lira, örtülü kuşetli vagonda ise kişi başı 93 liradan satılıyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İŞKUR kasımda 121 bin 193 kişiyi işle buluşturdu

İşe yerleştirilenlerin yüzde 40'ını kadınlar oluşturdu

En fazla işe yerleştirmeler, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ile konfeksiyon işçiliği mesleklerinde oldu

(Özcan Yıldırım/Ankara)

6- Kovid-19'u belirtisiz geçiren çocuklarda MIS-C şüphesi

Kovid-19'u hafif geçiren veya belirtisiz geçirdiği için hasta olduğu anlaşılamayan çocuklar, 2 ila 6 hafta sonra ateş, karın ağrısı, genel durumda bozulma ile döküntü gibi bulguları olan ve nadir görülen MIS-C hastalığına yakalanabiliyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seza Özen:

"Bu çocukların bir kısmının annesine sorduğumuzda, çocuğunun Kovid-19 geçirdiğini bilmiyor bile"

"Döküntü, gözde, ağızda kızarıklık, karın ağrısı ya da ishal gibi bulgular ve en önemlisi yüksek ateş. O yüzden asıl ailelerin uyanık olması gereken konu yüksek ateş ve genel durumda bozulma"

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Fabrika sahibi makam odasını 16 sokak köpeğiyle paylaşıyor

İzmirli iş insanı Can Şafak Uzsoy, 25 yıldır sokak kedilerine ve köpeklere iş yerinde bakıyor

Her sabah 16 köpeğiyle 1,5 saatlik doğa yürüyüşü yapan Uzsoy, ardından onlarla birlikte geldiği fabrikasında mesaisine başlıyor

Can Şafak Uzsoy:

"Her insan kedi köpek sevmeli demiyorum ama en azından zarar vermemeli. Bizim şirkette çalışanlar hayvan sevmek zorunda. Rahat edemez çünkü burada hep beraberiz"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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cumhurbaşkanı, Senegal, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Aralık 2021 - Son Dakika


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