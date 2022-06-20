ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Haziran 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Haziran 2022

20.06.2022 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Haziran 2022

Türkiye'de güneş enerjisi kapasitesinin 2030'a kadar 30 gigavatı aşacağı öngörülüyorOrtalama günlük güneşlenme süresi 7,5 saat olan Türkiye'de, çatı üstü güneş santrali potansiyelinin 20 gigavat seviyesinde olduğu tahmin ediliyor(Gülşen Çağatay/Ankara)2- Kara, deniz ve...

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de güneş enerjisi kapasitesinin 2030'a kadar 30 gigavatı aşacağı öngörülüyor

Ortalama günlük güneşlenme süresi 7,5 saat olan Türkiye'de, çatı üstü güneş santrali potansiyelinin 20 gigavat seviyesinde olduğu tahmin ediliyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)

2- Kara, deniz ve hava ambulanslarıyla İstanbul'un her köşesine hizmet taşınıyor

Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip kentinde hasta ve yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına hızlıca nakledilmesi için toplam 517 ambulansla çalışan 112 Acil Sağlık Hizmetleri, 5 binin üzerinde personeliyle kesintisiz hizmet veriyor

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan:

"İstanbul'u 3 etaba böldüğümüzde perifer, kırsal ve kentsel olarak ortalama 8-9 dakikada ulaşım sürecimiz var. Bu tabii ki şehir içinde, merkezi bölgelerde 8 dakikanın çok altında"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Diyarbakırlı kadınlar İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretecek

Mozzarella peyniri yapımı konusunda uygulamalı eğitim verilen 18-45 yaş arası 48 kadın, ürünlerini "Mandarella" markasıyla kooperatif aracılığıyla satacak

Proje koordinatörü Yezdan Uzunoğlu:

"Hedefimiz 3 yıl içinde Diyarbakır'daki manda sütünün en az yüzde 50'sinin mozzarella peynirine dönüşmesini sağlamak, bu peyniri hem ulusal hem de uluslararası pazarda satışa sunmak"

(Ahmet Kaplan/Bestami Bodruk/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli hentbolcular, Akdeniz Oyunları'nda yeni savunma sistemiyle başarı arayacak

A Milli Erkek Hentbol Başantrenörü Okan Halay:

"Yeni savunma sistemi üzerine çalışıyoruz. Bu savunma sisteminde başarılı olursak, Akdeniz Oyunları'nda da istediğimiz dereceyi elde ederiz"

"Tabii ki hayallerimiz var ama bu hayallere ulaşmak için çok fazla çalışmamız gerekiyor"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Ünlü Organizatör Kürşat Şahin, Loca Fight Kick Box gecelerini Bakü'ye taşıyor Ünlü Organizatör Kürşat Şahin, Loca Fight Kick Box gecelerini Bakü'ye taşıyor
Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Gülşen, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Haziran 2022 - Son Dakika
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