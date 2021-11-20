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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Kasım 2021

20.11.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Kasım 2021

Ticaret Bakanlığından "paralel araç ithalatı" önlemiBakanlığa ulaşan iddialar üzerine, distribütörler haricindeki firmalar tarafından yapılan ithalatta, aracın kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı belirlenirken bu konuda önlem alınması kararlaştırıldı- Buna ilişkin...

6 Nisan 1920

1- Ticaret Bakanlığından "paralel araç ithalatı" önlemi

Bakanlığa ulaşan iddialar üzerine, distribütörler haricindeki firmalar tarafından yapılan ithalatta, aracın kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı belirlenirken bu konuda önlem alınması kararlaştırıldı

- Buna ilişkin yayımlanan genelgeyle, aracın değerinin doğru tespit edilmesi için aksesuar, donanım ve özellikleri de dikkate alınacak, gerekirse distribütörden bilgi talep edilecek ya da yurt dışı araştırması yapılacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe ve hedefleri büyüdü

Bakanlık bünyesindeki gençlik merkezi sayısı son 4 yılda 283'ten 388'e yükseldi

- Lisanslı sporcu sayısı bu yıl 10 milyon 632 bin 829'a yükselirken kulüp sayısı da 19 bin 100 oldu

- Gençlik ve Spor Bakanlığına 2019 yılında 16,4 milyar liralık bütçe ayrılırken 2022 yılında bu rakam 27,7 milyar lirayı geçti

(Muhammed Boztepe/Ankara)

3- Bebek özlemi çeken çiftlere "kemik iliği" umut olacak

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu:

- "Menopoza girmek üzere olan kadınlar veya yumurta sayısının azalmasının işareti FSH hormonu çok yükselmiş, yumurtalık rezervini ifade eden AMH değerleri çok düşmüş olan hastalar için kısa bir süre içinde kemik iliğinden alınan sonuçlar yüz güldürücü olacak"

- "Kemik iliğinden hazırlanan kök hücrelerin yumurtalıklara verilmesiyle elde edilen hücrelerle hem gebelikler mümkün olacak hem de kadın yaşlanması azalıp ötelenecek"

- "En son ABD'de yapılan çalışmalarda kemik iliğinden alınan hücreler yumurtalık damarına verildi. Menopoz olan 20 hastanın 3'ü kendiliğinden, 3'ü de tüp bebekle gebe kaldı. Ayrıca şu anda çeşitli ülkelerde 42 hasta çalışma grubuna alındı, sonuçları yakında açıklanacak"

(Burcu Çalık-Ankara) (Görüntülü-Fotoğraflı)

4- Akademi ve sinema "çevre" gündemiyle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şişli Belediyesinin katkılarıyla 26 Kasım-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde "Herkes İçin Çevre Adaleti" akademik ve sinema sanatı perspektifinden farklı boyutlarıyla ele alınacak

- Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer:

- "Günlük hayatımızı hiç değiştirmeden hiçbir şeyden vazgeçmeden dünyadaki çevre sorunları çözülebilir mi? Temel soru burada; nelerden vazgeçmeliyiz? Biz vazgeçmezsek gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya kalmayacak. Bu nedenle devletler, siyasetçiler, sivil toplum acil olarak 'Bu böyle gitmez? Nasıl sürdürülebilir?' sorusuna çok ciddi cevap vermeli"

- "Bu hayatı, bu kadar tüketerek, böyle üreterek sürdüremeyeceğimiz ortaya çıktı çünkü dünyada kaynaklar sınırlı. Bunları yarattığı adalet problemlerini masaya yatıracağız"

(Andaç Hongur Erpehlivan/Görüntülü)

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Tragger, Ticaret, Ankara, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Kasım 2021 - Son Dakika


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