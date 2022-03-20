ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- İklim değişikliğiyle mücadele için kanun hazırlıklarının büyük kısmı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Bu yıl içerisinde Yüce Meclis'imizin destekleriyle vekillerimizle bu düzenlemeyi yapmak istiyoruz"

"Belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz projelerini hazırlasınlar. İller Bankası Genel Müdürlüğümüze sunsunlar. Hakkaniyet çerçevesinde 81 ilimize, 84 milyon vatandaşımıza hizmet edecek projelere öncelik sıralamasına göre destek veriyor olacağız"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Londra)

2- Kara birliklerinin silahı havan, dronla havalandı

Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Kıvrak:

"Piyasadan bulduğumuz ekipmanlar ve kendi yaptığımız elektronik kontrol sistemiyle çok hesaplı bir Havan Bırakma Sistemi gerçekleştirdik ve patent başvurularını yaptık"

Yaklaşık 2-3 kilometre mesafeden görüntü alındığında havanları taşıyan dron gönderilecek ve görüntülü şekilde unsurların üzerine 3 havan mermisini bırakacak"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- İstanbullulara "barajlar suya doysa da israf etmeyin" uyarısı

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay:

"İstanbul'da 800 milyon metreküpü biraz geçen su kapasitesi var. Günde 3 milyon metreküp suyun İstanbul halkına verildiği düşünülürse 9 aylık suyu barajlarımızda topluyoruz demektir yani tamamen dolu olsa bile"

"Bu da bize şu ev ödevini veriyor; suyu doğru kullanacağız, rahatlamayacağız, boşa harcamayacağız, boşa akıtmayacağız, tasarruf edeceğiz"

(Kaan Bozdoğan-İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Tedarik zincirinde neon gazı ve paladyum endişesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, iki ülkenin birçok ham maddede önemli üretici olması nedeniyle küresel tedarik zincirini tehdit etmeye başlarken yarı iletken çip üretiminde önemli yeri olan neon gazı ve paladyum gibi maddelerin tedarikinde yaşanan sıkıntı küresel ekonomide endişe kaynağı olmaya başladı

Neon gazının yaklaşık yüzde 90'ı Ukrayna'da üretiliyor, paladyumun da yüzde 40'a yakın bir bölümü Rusya'da bulunuyor

Analistler, Ukrayna'da bazı büyük şirketlerin savaş nedeniyle üretimini durdurmak zorunda kaldığı neon gazının yeniden üretimine dair tarihin bilinmediğini belirtiyor

(Murat Aslan/İstanbul)

5- Rusya-Ukrayna savaşı tarıma "pozitif ayrımcılık" adımlarını hızlandırdı

Hububat Tedarikçileri Derneği Başkanı Gülfem Eren:

"Arz güvenliğinin sağlanması, gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve üretimin teşvik edilerek yeterlilik oranımızın artırılmasına yönelik tedbirleri olumlu karşılamakla birlikte üretimin artırılmasına yönelik daha kapsamlı tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyoruz"

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar:

"Bu destekleri tarıma pozitif bir ayrıcalığın ilk adımı alarak görmekteyiz. Desteklerin tarımsal üretim iştahını artıracağına inanıyoruz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

6- PORTRE - Aşık Veysel'in vefatının üzerinden 49 yıl geçti

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde anılacak

Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde yansıttığı vatanseverlik, yaşama sevinci, birlik ve beraberlik mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan halk ozanı, hafızalara kazınan eserler bıraktı

(Serhat Zafer/Sivas)

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