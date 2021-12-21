ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- "Hatırlatma dozu"nun zamanında yapılması Omicron varyantına karşı koruyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara:

"(Kovid-19 aşısı) Zamanında hatırlatma dozlarıyla antikor düzeyini yukarı çektiğimizde Omicron'dan da korunur hale geliyoruz. Bu nedenle çok kıymetli, mutlaka sürelerini kaçırmadan hatırlatma dozlarını olmamız gerekiyor"

(Kovid-19'da 5.doz) "Şu anki bilgilerle çok gerekiyormuş gibi görünmüyor ama varyant değişikliği ya da süre uzayacak olursa o zaman bir diğer hatırlatma dozu olabilir"

"Çocuklar içerisinde Omicron'un pozitifliğini daha fazla görüyoruz ama hastalığı ağır geçirme gibi bulguları gösteren bir bilgi neyse ki şu an için elimizde yok"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Şemdinli'de teröristlerden arındırılan Efkar Dağı, sosyal alana dönüştürülüyor

İran ve Irak'a komşu olan ilçenin kuş bakışı izlenebildiği 1450 rakımlı dağda hayata geçirilen projeyle, yürüyüş yolu, sosyal tesis, çay bahçesi ve kameriyelerin bulunduğu alanda aileler keyifli zaman geçirebilecek

Proje kapsamında doğaseverler için yamaç paraşütü parkuru ve kamp alanları da oluşturulacak

Belediye Başkanı Tahir Saklı:

"Buralar eskiden teröristlerin mevzilendiği alanlardı. Buralardan ilçemize sürekli taciz ateşleri yapılırdı. Son dönemlerde devletimizin sayesinde memlekete huzur geldi"

(Sıraç Karadeniz/Hakkari) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Az görenler, yaşamlarını kolaylaştıracak püf noktalarını bu evde öğreniyor

Ankara Üniversitesinde oluşturulan örnek daire, dekorasyondan ışıklandırmaya, kontrast renklerin uyumundan eşyaların büyüklüğüne kadar az görenlere evlerini nasıl düzenlemeleri gerektiğine ilişkin fikir veriyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Esra Şahlı:

"Masada ışıklı tasarım var. Bu ışıklarla kişinin çatalını, bıçağını ve kaşığını görmesi daha kolay ya da mutfakta yemeğini hazırlarken ışıklı set düzenlemesi yapılması, tepeden aydınlatmanın olması hastaların görmesini kolaylaştırıyor"

Joubert sendromlu 11 yaşındaki Munir Efe Yıldız'ın babası Okan Yıldız:

"Burayı bize gösterdiler. Gördüklerim bana da çok mantıklı geldi. Evde kesinlikle uygulayacağım"

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türk denizcilik tarihine 124 yıldır ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin denizcilik alanında en büyük ve içerdiği koleksiyon çeşitliliği açısından dünyanın sayılı müzelerinden Deniz Müzesi, kurulduğu 1897'den bu yana Türk deniz tarihine ait bilgi, belge ve eserlerin korumasını, geleceğe aktarılmasını sağlıyor

Deniz Müzesi'nin 20 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eşyaları, tarihi kayıklar, resimler, gemi modelleri, silahlar, üniformalar, nişan ve madalyalar ile bayrak ve sancaklar yer alıyor

Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin manevi huzurunda bulunan müze, 13. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna kadarki döneme ait farklı tiplerde donanma veya denizcilikle ilgili obje barındırıyor

(Andaç Hongur Erpehlivan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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