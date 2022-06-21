ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Haziran 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Haziran 2022

21.06.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Haziran 2022

YPG/PKK, Tel Rıfat'ı tünel şebekesiyle sardıAA'nın bir kısmını haritalandırdığı tünel şebekesi, Tel Rıfat ilçe merkezini çevreleyip merkezi bazı yerleşimlerle bağlıyorİlçeyi havadan görüntüleme sırasında bir terörist AA dronuna ateş açarak çekimleri engellemeye...

6 Nisan 1920

1- YPG/ PKK, Tel Rıfat'ı tünel şebekesiyle sardı

AA'nın bir kısmını haritalandırdığı tünel şebekesi, Tel Rıfat ilçe merkezini çevreleyip merkezi bazı yerleşimlerle bağlıyor

İlçeyi havadan görüntüleme sırasında bir terörist AA dronuna ateş açarak çekimleri engellemeye çalıştı

(Ömer Koparan- Mehmet Burak Karacaoğlu-Ethem Emre Özcan/Tel Rıfat-Ankara) (Grafikli)

2- Türk girişimcilerin yurt dışı yatırımlarında AB ülkeleri ilk sırada yer aldı

Ticaret Bakanlığının "Yurt Dışı Yatırım Anketi"ne göre, 2021'de AB ülkelerinde 30,4 milyar dolarlık Türk yatırımı yer alırken bu bölgeyi 8,4 milyar dolarla Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar, EFTA üyeleri ve Doğu Avrupa'nın da içinde yer aldığı "Diğer Avrupa Ülkeleri" takip etti

En fazla Türk yatırımının bulunduğu ülke ise 20 milyar 308 milyon 277 bin 834 dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda oldu

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Norveç, Avrupa'ya güvenilir enerji tedarikçisi olmayı sürdürecek

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt:

"Norveç, Avrupa'ya güvenilir ve istikrarlı biçimde petrol ile gaz tedarikçisi olmaya devam edecek"

"(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Norveç Çocuk Koruma Kurumunun faaliyetlerine yönelik ihlal kararına ilişkin) AİHM'in tespit ettiği ihlaller, Norveç çocuk refahı uygulamasında AİHM Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini göstermektedir"

" (Türkiye ziyareti) Türk makamlarının, BM'nin ve insani yardım kuruluşlarının bu konuda ( Suriye'ye insani yardım) gösterdikleri muazzam çabaları gözlemleme fırsatı bulduk"

(Emre Karaca/Ankara)

4- Makine ihracatı ilk 5 ayda 10 milyar doları aştı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu:

"Makine ve teçhizat yatırımlarında 2019 yılı dördüncü çeyreğinde başlayan büyüme 10 çeyrektir devam ediyor. Makine ve teçhizat üretimindeki artış da 7 çeyreğe ulaşmış bulunuyor"

"Rekabet gücümüzün avantajlarından yararlanmayı ve bundan böyle iç pazardan daha fazla pay alabilmeyi hedefliyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Türkiye yenilenebilir enerjide hedeflerini yakalamaya başladı

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu:

"Mayıs ayı sonu itibarıyla rüzgar enerjisinde 2022 hedefi, jeotermal ve biyokütlede de 2023 hedefleri şimdiden aşılmış durumda. Hidroelektrikte 2023 hedefini yakalamak için gerekli kapasite 481,9 megavat, rüzgarda 953 megavat, güneş enerjisinde de 1665 megavat. Bu hedefler de kısa zamanda yakalanacaktır"

YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin:

"Yerli ve milli teknoloji üreten bir ülke olarak yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını yoğun şekilde sürdürmesi halinde Türkiye, bu noktada dünyanın en iddialı ve şanslı ülkelerinden birisi olacak"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Kuraklıktan etkilenen Gülbahar Barajı'nda doluluk yağışlarla yüzde 100'e ulaştı

Bingöl'de geçen yıl haziranda yüzde 60 dolu olan barajın bir yıllık sürede su seviyesindeki yaşanan değişim, AA ekibince dronla görüntülendi

Ağaçeli köyü muhtarı Nurettin Kırkız:

"Kuraklık çok sıkıntıydı. Geçen sene evlerde 6 saat ancak su akıyordu. Bu sene Allah'a şükür tarımda da içme suyunda da su bol"

(Rıdvan Korkulutaş-Yusuf Eyyüp Sarı/Bingöl) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Veliefendi Hipodromu'nu 96. Gazi Koşusu heyecanı sardı

Unutulmaz jokeylerden Süleyman Akdı:

"Bu sene çok büyük bir atmosfer var. Çok denk atlar düştü. 6-7 tane birbirine çok yakın at var. Zorlu bir yarış olacak"

TJK Denetleme Kurulu Başkanı ve at sahibi Armağan Turhan:

"Gazi Koşusu'na çok kısa bir zaman kaldı ama bunun heyecanı taylar doğduğu ilk günden itibaren yaşanıyor. Herkesin gönlünde bu yarışı koşabilmek var"

(Emrah Oktay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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YORUMLAR
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YPG/PKK, Tel Rıfat'ı tünel şebekesiyle sardı YPG/PKK, Tel Rıfat'ı tünel şebekesiyle sardı
Kaynak: AA

Hisarcık, Türkiye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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