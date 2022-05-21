ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- SOLOTÜRK, yeni manevrasıyla F-16 sınırlarını aştı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirmeyi başardı

(Kemal Karadağ/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gelişmiş ekonomilerde borç seviyeleri alarm veriyor

Dünyanın en borçlu ülkesi konumunda 30,5 trilyon dolarla ABD bulunurken, 14,9 trilyon dolarla Japonya ikinci, 10,6 trilyon dolarla Çin üçüncü sırada yer alıyor

IMF verilerine göre, gelişmiş ülkeler arasında bu yıl sonu itibarıyla milli gelire oranla kamu borcu en yüksek olması beklenen ülkeler, yüzde 263'le Japonya, yüzde 185'le Yunanistan, yüzde 151'le İtalya, yüzde 131'le Singapur, yüzde 126'yla ABD ve yüzde 122'yle Portekiz şeklinde sıralanıyor

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- ABD piyasalarında Nasdaq 100 endeksi yıllar sonra art arda 7 hafta düşüş gösterdi

Teknoloji hisselerinin yoğunlukta olduğu endeks geride kalan haftada yüzde 4,45 değer kaybetti

Nasdaq 100 endeksi, Mart 2001 ve Ekim 2008'de olmak üzere sadece iki kez 8 hafta art arda düşüş eğiliminde hareket etmişti

(Dilara Zengin/Washington)

4- Kripto paralar 7. haftayı da kayıpla kapattı, piyasadan yaklaşık 1 trilyon dolar silindi

Yüksek enflasyon ve faiz ortamına ilişkin endişelerin yanı sıra sabit coinlerdeki istikrarsızlığın sıçraması ile kripto piyasalardaki kayıplar sürerken, son 7 haftada Bitcoin'in fiyatı yüzde 40'a yakın, Ethereum'un fiyatı yüzde 45 geriledi

Nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine gerilerken neredeyse 1 trilyon dolar piyasadan silinmiş oldu

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

5- Obezite Merkezleri ile "doya doya" zayıfladılar

Aşırı kilo problemi yaşayanlar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde sayıları 120'ye ulaşan Obezite Merkezleri ile diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistler eşliğinde ağırlıklarından kurtuldu

Ankara Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'nde 41 kilo veren Ayşe Öçal:

"Daha önce birçok başarısız diyet denemiştim, sağlıklı beslenmeye dair hiçbir bilgim yoktu. Merkez sayesinde beslenmenin, hareketin ne kadar önemli olduğunu öğrendim, sağlıklı bir şekilde zayıfladım"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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