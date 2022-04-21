ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Nisan 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Kent trafiği bluetooth teknolojisiyle anlık izlenebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, pilot seçilen Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bluetooth teknolojisini kullanan araç tespit ve takip sisteminin kurulması projesini hayata geçiriyor

Kentin 75 noktasına yerleştirilecek bluetooth algılayıcılarla trafikte seyreden araçların gün içinde hangi aksları kullandıkları, hangi noktalarda hangi saat aralıklarında yoğunluk yaşandığı ve trafik akışının ortalama hızı gibi birçok veri elde edilecek

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- Bayram tatili için Türkiye'nin dört bir yanında rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki destinasyonlar ile KKTC'ye, İstanbul'da şehirden çok uzaklaşmayıp doğa tatili yapmayı düşünenler Sapanca, Şile, Ağva'ya yoğun ilgi gösterirken, tatilciler yurt içinde kültür ve gastronomi turlarını, yurt dışında ise Balkanlar, Orta Avrupa, İtalya ve İspanya turlarını tercih ediyor

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"2022 yılı için iç pazarın da bu yıl yükseleceğini, otellerimizin iç pazara ayıracağı kontenjanın artıracağını öngörüyoruz. İç pazarın önemi bundan sonra da artmaya devam edecektir"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- 70 yaşındaki Hanna Celluf, İdlib'de 21 yıldır başrahip olarak görev yapıyor:

"Aramızda kardeşlik sevgisi var. İnşallah evlerini terk edenler, ailelerine ve arazilerine geri döner de sevgi ve barış içinde yaşarız"

"Papa, buradaki insanlarla birlikte yaşayarak hayatımızı ve fedakarlıklarımızı sürdürmemiz için bize bir teşvik mektubu yazdı. ve burada yaşayan Hristiyanları cesaretlendirerek onlara umut vermemiz gerektiğini belirtti. Bir gün bu topraklara barış geleceğini söyledi"

(Mehmet Burak Karacaoğlu/Ahmet Karaahmet/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik hizmetlere de ihracat desteği verilecek

"Yeşil hizmetler" alanındaki hizmet ihracatı, tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, veri tabanı üyeliği, istihdam, reklam ve pazarlama, yurt dışı etkinliklere katılım, sanal fuar organizasyonu, ticaret heyeti organizasyonu gibi konularda desteklenecek

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve iklim değişikliği alanlarında verilecek danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri "yeşil hizmetler" olarak değerlendirilecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

5- Patrikhanede üretilen kutsal yağ "Miron" İstanbul ile onlarca ülke arasında "koku bağı" kuruyor

Dünyanın dört bir yanından gelen 57 bitkisel ve hayvansal içerikle 10 yılda bir 3 gün kaynatılarak üretilen kutsanan yağ Miron, bugün Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yöneteceği ayinle kutsanacak ve dünyanın geri kalanındaki Ortodoks kiliselerine gönderilmek üzere şişelenecek

3 gün süren Miron yağı üretiminden sorumlu Yorgi Saviç:

"Özel olarak seçilen kimyagerler Patrik tarafından madalya takılarak göreve başlıyorlar. Yağ 1801-1807'de üretilen tarihi bakır kazanlarda yapılıyor"

(Mehmet Kara/İstanbul)(Fotoğraflı/Görüntülü)

6- İKLİM 101 - Dünyada 30 yılda Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde orman yok oldu

En az 10 yıl süreyle bir orman alanının niteliğini kaybetmesi "ormansızlaşma" olarak kabul edilirken, birçok ekonomik faaliyet nedeniyle orman alanları yok oluyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay:

"Dünyada 1990-2020 döneminde ormansızlaşan alan miktarı 420 milyon hektar. Yıllık olarak ise bu, kabaca 10 milyon hektardan fazla bir alana karşılık geliyor"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Rekabet Kurumundan tarım sektörü için "AB deneyiminden yararlanılsın" önerisi

Kurum tarafından yaş sebze ve meyve sektörü incelemesi kapsamında hazırlanan raporda, Türkiye'de tarımsal ürünlere yönelik üretici birliklerinin ve kooperatiflerin yeniden yapılandırılması, tarımsal politikaların bu örgütler üzerinden yürütülmesi tavsiye edildi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

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