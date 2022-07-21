ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda

ÖSYM'nin 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, Türkiye'de ilk kez ön lisans düzeyinde öğrenci kabulü yapacak "açık deniz sondaj teknolojileri", "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi", "siber güvenlik" ve "CNC programlama ve operatörlüğü" bölümleri de yer aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde açılan deniz servisleri ön lisans programı öğrencilerine aylık 3 bin lira burs verilecek, Necmettin Erbakan Üniversitesinde açılacak CNC operatörlüğü bölümü öğrencileri organize sanayi bölgesinde eğitim alacak, İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki siber güvenlik bölümü öğrencileri Teknopark İstanbul'da staj imkanı elde edecek

(Selma Kasap/Ankara)

2- COP26 Başkanı Alok Sharma AA'ya konuştu:

" (Paris Anlaşması kapsamında konan emisyon hedefleri) Genel olarak ilerleme yavaş ve sınırlı. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli raporlarından orman yangınlarına ne yazık ki dünyada çok sık görülen kuraklıktan sellere tüm kanıtlar, bize zamanımızın azaldığını gösteriyor. Glasgow'da verdiğimiz tüm taahhütler karşısında hızımızı artırmalıyız"

"(Küresel ısınmayı 1,5 derecede sabit tutma hedefi) Tüm ülkelerin bu görevi üstlenmesine ihtiyacımız var. Dünyadaki emisyonun yüzde 80'inden G20 ülkelerinin sorumlu olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu görev, özellikle dünyanın en büyük emisyon yayıcıları için geçerlidir"

(Behlül Çetinkaya/Ankara)

3- Kimyasal ve nükleer tehdide karşı Mehmetçiğe üst düzey koruma

Konya'da konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki Hava Kuvvetleri KBRN Uzman Savunma Bölüğü ve Yalova'daki Deniz KBRN Savunma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Mehmetçik başta olmak üzere bina, uçak, gemi, araç ve teçhizatta üst düzey koruma sağlıyor

Askeri personelin, "ölürsem şehit, yaşarsam gazi olurum" anlayışıyla muharebe eder gibi gerçek şartlar oluşturularak yaptığı tatbikatlar, gerçeğini aratmıyor

(Abdullah Doğan/Deniz Açık/Sinan Balcıkoca/Konya/Eskişehir/Yalova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kripto para madencileri karlılıklarını koruma mücadelesi veriyor

Kripto paralarda yaşanan düşüş ve artan enerji maliyetleri kripto para madencilerinin karlılığının azalmasına neden olurken, madencilik şirketleri, ayakta kalabilmek için ellerindeki varlıkları satıyor

Luxor Technologies Operasyon Direktörü Ethan Vera:

"Gelir tarafında; düşen Bitcoin fiyatından önemli ölçüde etkilenildi. Günde tera hash başına 40 sent olan karlılık şimdi yaklaşık 10 sente geriledi"

(Dilara Zengin/Washington) (Görüntülü)

5- GRAFİKLİ - Bu yıl tarım sezonunun 9 ayında yağışlar yüzde 28 arttı

Tarım sezonunda yer alan 1 Ekim 2021 ile 30 Haziran 2022 arasındaki 9 aylık dönemde Türkiye genelinde 507 milimetre yağış düştü

Bu dönemdeki yağışlarda uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 2 azalma olurken geçen seneye göre yüzde 28 artış kaydedildi

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

6- MKE Ankaragücü "çevre dostu" forma giyip farkındalık oluşturacak

Kulüp başkan vekili Zeynep Karamancı:

"Ankaragücü olarak bu sezon tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen formamızla, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bu proje Türkiye'de bir ilk"

(Muhammet Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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