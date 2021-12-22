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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Aralık 2021

22.12.2021 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Aralık 2021

"Mavi vatan"a 3 yeni MİLGEM geliyorCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemileri için ihale sürecini başlattıCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Yerli sanayi firmalarımız dünyada eşi benzeri olmayan gemileri bile...

6 Nisan 1920

1- "Mavi vatan"a 3 yeni MİLGEM geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemileri için ihale sürecini başlattı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Yerli sanayi firmalarımız dünyada eşi benzeri olmayan gemileri bile rekabetçi maliyetlerle gerçekleştirecek imkan ve kabiliyete ulaşmış durumdadır. Bu güçle MİLGEM Projesi'nde önemli bir adım daha atıyoruz"

"Yeni gemilerimizde daha fazla yerli ve milli ekipman ve silah sistemlerimiz yer alacak. MİLGEM'ler donanmamızın dosta güven, düşmana korku salan duruşunu pekiştirecek"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Girişim sermayesi desteğiyle 34 erken aşama girişime 380 milyon liralık yatırım yapıldı

Türkiye'de girişimciliğin desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK bünyesinde oluşturulan Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında desteklenen 4 fon, finansal altyapı, mobil oyun geliştirme, bulut tabanlı çağrı merkezi, blok zincir, giyilebilir teknoloji ürünleri ile yapay zeka temelli görüntü analizi gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimcilere destek sağladı

Tech-InvesTR Programı kapsamında kaynak aktarılması öngörülen 5 fonun da kurulmasıyla ulusal ve uluslararası yatırımcıların taahhüt ettiği tutarlarla birlikte yaklaşık 3 milyar liralık kaynak, teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapmak üzere harekete geçirilmiş olacak

Bu tutarın gelecek 5 yıl içinde Türkiye'deki 150 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım olarak dönmesi bekleniyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- "UNUTTURAN HASTALIK: ALZAYMIR"- Alzaymır riskine karşı 45 yaşından itibaren "kognoskopi" öneriliyor

Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara:

"50 yaş üstü tüm bireylere 'kolonoskopi' önerilmesi gibi, alzaymırla ilgili aile öyküsü, unutkanlık şüphesi bulunan, risk faktörlerini taşıyan 45 yaş üstündeki kişilere de zihinsel fonksiyonların çok detaylı değerlendirilmesini içeren 'kognoskopi' yaptırmasını öneriyoruz"

"Başlangıç evresindeki alzaymır hastalarında yapılan taramalarda, aslında beyindeki patolojinin 20 yıl öncesinden başladığı saptandı. Yani hasta bize 65 yaşında şikayetle geliyorsa aslında 45 yaşından itibaren başlamış problemler mevcut"

"Alzaymır risk faktörlerinden biri de inflamasyon. Bunun kaynağı, kronik diş eti iltihabı, kronik sinüzit, geçirgen bağırsak sendromu denilen rahatsızlık olabilir. Ayrıca cıva, kurşun gibi toksinler de beyin için çok zararlı"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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İsmail Demir, Göksel, Ankara, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Aralık 2021 - Son Dakika


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