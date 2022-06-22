ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- Türk Deniz Kuvvetlerinin mavi sulardaki kurtarıcı timi: PAK

Paraşüt atlayışıyla ulaştıkları bölgede su yüzeyinden ve altından kurtardıkları personele tıbbi müdahale de yapan tim, Türk Deniz Kuvvetlerinin üstün yeteneklerini ortaya koyuyor

Uçaktan 2 lastik bot, 4 can salı ve tıbbi malzeme sandıklarıyla paraşüt atlayışı gerçekleştiren timin deniz yüzeyine "can salı köyü" kurarak kazazedelere müdahale ettiği eğitim, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi

(Durmuş Genç/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 5 ayda 4,4 milyar dolarlık rekor ihracat

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 316 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapılırken, en fazla dış satım gerçekleştirilen ülkeler 73 milyon dolarla İtalya, 45 milyon dolarla ABD ve 44 milyon dolarla İspanya oldu

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz:

"Sektörümüz 2022 yılına iyi bir başlangıç yaptı. 2022 yılının ilk 5 ayında her ay bir önceki ay gerçekleştirdiğimiz ihracat değerini aşarak aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarına ulaştık. Yıl sonunda ise 15 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Polis Özel Harekat timleri, gerçek operasyonlara sanal ortamdaki eğitimle hazırlanıyor

Emniyetin caydırıcı unsurlarından PÖH'ler, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde, meskun mahalden uçak, araç, bina, gemi, metro ve petrol arama platformuna kadar yapay zeka tarafından oluşturulmuş sanal ortamlarda "giyilebilir teknoloji" ve "sanal mermi" kullanarak düşmanla savaşıyor

Özel Harekat polisi Hüseyin Gökdemir:

"Bu sistem sayesinde personelimiz operasyon yapılacak yeri önceden deneyimleyerek tecrübe kazanmış oluyor. Kullandığımız sistemin en avantajlı kısmı burası, özel harekat polisinin bilinmezlik içerisinde operasyon yapmasını engellemek"

(Sertaç Bulur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Elektrik-elektronik sektöründen mayısta 1 milyar dolarlık ihracat

Sektörün ihracatının arttığı ülkeler arasında Rusya, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan öne çıktı

Kayseri'nin elektrik-elektronik ihracatının yüzde 93,5 artışla 46,3 milyon dolara yükselmesi dikkati çekti

(Tolga Yanık/İstanbul)

5- Aydın Örs'e göre Ergin Ataman, Türk antrenörler için rol model:

"Onu (Ergin Ataman) destekliyor ve hep başarılı olmasını istiyorum. Bir Türk'ün Avrupa'daki ekipleri domine eden bir takımın antrenörü olması büyük bir şans"

NBA için her türlü donanımı var. Antrenör donanımı ve yapısı itibarıyla başarılı olmaması düşünülemez"

"Ergin Hoca hedeflediği şeyleri gerçekleştiren bir antrenör. Ergin Hoca ile birlikte iyi bir milli takım kadrosu oluşacak gibi görünüyor"

(Emre Doğan/İstanbul) (Görüntülü)

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