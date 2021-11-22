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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Kasım 2021

22.11.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Kasım 2021

Türkiye, her yıl 1,1 milyon ton plastik atığı geri dönüştürüyor350 bin kişiyi istihdam eden sektörün yaptığı dönüşüm sayesinde yıllık 1 milyar dolardan fazla plastik ham madde ithalatının önüne geçiliyorGEKADER Başkanı Fatih Eren: "Geri dönüşüm artık öyle önemli hale geldi ki...

6 Nisan 1920

1- Türkiye, her yıl 1,1 milyon ton plastik atığı geri dönüştürüyor

350 bin kişiyi istihdam eden sektörün yaptığı dönüşüm sayesinde yıllık 1 milyar dolardan fazla plastik ham madde ithalatının önüne geçiliyor

GEKADER Başkanı Fatih Eren:

"Geri dönüşüm artık öyle önemli hale geldi ki büyük şirketler tedarikçilerine, 'geri dönüştürülmüş ham madde kullanın' demeye başladı"

"Bir-iki yıl sonra dönüştürülmüş ham maddenin fiyatı orijinali geçecek"

"(Türkiye), yurt dışından çöp değil plastik atıkları alıyor. Bunu Çin de ABD de yapıyor"

"Türkiye'nin ithal ettiği hurda plastiğin tonu 400 dolar. Orijinal ham maddenin fiyatı ise 2 bin dolar. 1.600 dolar ülkemizde kalıyor"

"Geri dönüştürülmüş plastikten mamul ihracatı 1,21 milyar dolara yükseldi"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- TOBB yerli karavan üretimine teşvik talebinde bulundu

Kovid-19 süreciyle talebin arttığı karavan pazarını inceleyen TOBB sektör meclisleri tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin mevcut altyapısıyla yerli karavan üretebileceği belirtildi

Raporda, dünyada pazar payı her geçen gün artan karavan sektöründe yerli üretim yapacak firmalara teşvik sağlanmasının yanında kullanıcıların da desteklenmesi önerildi

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Atık sularda Kovid-19 analizi ile virüsün Türkiye'deki yayılımı haritalandırılıyor

"Toplumun ayak izi" olarak tanımlanan atık sularda Kovid-19'un varlığını araştırmak için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Türkiye Su Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, 22 pilot ildeki atık su tesislerinden belirli periyotlarla alınan numuneler, analiz edilerek virüsün ülkedeki yayılımı ve seyri tespit ediliyor

Analiz sonuçlarına göre hazırlanan ve Bakanlığın "covid19.tarimorman.gov.tr" sitesinde yayımlanan Türkiye geneli ile İstanbul haritalarında, Kovid-19 yayılımı "çok düşük vaka (sarı)", "düşük vaka (açık yeşil)", "orta vaka (yeşil)" ve "yüksek vaka (koyu yeşil)" şeklinde derecelendiriliyor

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi:

"Atık su arıtma tesislerinden alınan numunelerde hem belirti gösteren hem hiç belirti göstermeyen, toplumda Kovid-19 virüsü vücuduna girmiş olan tüm bireyleri göstergelemiş oluyoruz. Sürüntü testi bir teşhis metodu. Biz burada bir teşhis metodu değiliz, 'Yayılım ne ölçüde, vaka artıyor mu, azalıyor mu?', bir erken uyarı olarak kullanılması için çalışma yürütüyoruz"

"Virüs vücuda girdiğinde anında dışkı ve idrarda çıkmaya başlıyor ama belirtilerini en erken 3-4 gün sonra göstermeye başlıyor. 1,5 yılı aşkın süredir yaptığımız çalışmayla gördük ki en az bir hafta öncesinden toplumdaki Kovid-19 artışını gözlemleyebiliyoruz"

"İstanbul'da 1 milyon kişiye hitap eden arıtma tesisinden numune aldığınızda, bir milyon kişilik topluluktaki virüs yayılımını gözlemlemiş oluyorsunuz. Tek örnekle bir milyonu taramış oluyorsunuz. Tabii ki teşhis amaçlı değil, virüsün toplumdaki yayılımını belirlemek amaçlı son derece etkili, efektif ve tüm dünyada da geçerliliği kabul edilmiş bir yöntem"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Antalya'da uzayan sezon turizmciyi mutlu etti

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili:

"Yurt içinde ve yurt dışında ciddi talep gördük. Geçen seneye oranla keyifli bir sezon geçirdik. En azından işleri döndürebildik"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Ruslar gelmeye devam ediyor, kısmen Avrupalılar halen geliyor. Spor ve kongre turizmi de hareketlendi"

(Mustafa Kurt/Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

5- Gümrüklerde 10 ayda yaklaşık 5,5 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu el konulan mallardan 2,2 milyar liralık kısmı ticari eşyalardan oluştu

Ocak-ekim döneminde yaklaşık 369,1 milyon liralık kaçak araç, 217,2 milyon liralık gıda ve 216,7 milyon liralık elektrik-elektronik ürünü ele geçirildi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- Voleybolda 2024 hedefi iki takımla olimpiyata katılmak

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:

"Paris'e hem kadın hem de erkek milli takımlarımızla katılmak istiyoruz. Dünya ve Avrupa şampiyonalarının hepsinde olmak istiyoruz"

"Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde, Avrupa'da ikinci, üçüncü oluyor ve bunu da artık başarı olarak görmüyoruz ve özür diliyoruz. Bu bile voleybolda nereye geldiğimizi gösteriyor"

"Biz 1998 yılından bu yana Dünya Şampiyonası'na erkeklerde gidemiyorduk. Şimdi direkt katılıyoruz"

(Ankara'da yapılacak Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası) VakıfBank ve Fenerbahçe Opet katılım hakkı aldı. İki takımımız farklı gruplarda. İnşallah önce yarı finale kalmalarını sonrasında da iki Türk takımının final oynamasını temenni ediyoruz"

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Ampute milli futbolcu Şeyhmus öğretmen, sahalardaki azmiyle öğrencilerine örnek oluyor

Doğuştan tek ayağı olmamasına rağmen sahalarda başarıdan başarıya koşan Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Şeyhmus Erdinç, beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okulunda da meslektaşları ve öğrencileri için rol model oldu

Şeyhmus Erdinç:

"Öğretmen olarak atandıktan sonra onlarca öğrencimin beni izlediği ve örnek aldığı bilinciyle hareket ediyorum"

"Öğrencilerime başarılı ve ahlaklı olmayı aşılamaya çalışıyorum"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Kasım 2021 - Son Dakika


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