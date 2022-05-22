ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- Marmara'da uzun yıllardır görülmeyen deniz canlıları yeniden ortaya çıktı

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek:

"Deşarjların kısıtlanması, yasak avcılığın kontrol altına alınması veya avcılığın sınırlandırılması, koruma alanlarının artırılması; türlerin yayılımına, üremesine fırsat vermesi ve bu türlerin artması açısından güzel şeyler. Sonuçlarını da hemen hemen alıyoruz işte"

Deniz biyoloğu ve su bilimleri mühendisi Busenaz Değirmen:

"1960-1970'li yıllarda çok fazla görülen ahtapot, ıstakoz, bazı kalamar türleri ve gorgonlar gibi özellikle Akdeniz türlerini; Marmara ve Karadeniz'de görülmeyen türleri görme fırsatımız oldu, sayıları çok fazla arttı"

2- 10 soruda "maymun çiçeği" hastalığı

Şu ana kadar 13 ülkede görülen hastalık genelde 2-4 hafta içinde kendiliğinden geçiyor, sadece bağışıklığı baskılanmış kişiler ve küçük çocuklarda ağır tabloya neden olabiliyor

Maymun çiçeğinin şu anki bilgilere göre belirtisiz enfeksiyon yapmaması, yakın ve uzun süreli temas ile bulaşması gibi nedenlerle Kovid-19 benzeri bir salgına yol açması beklenmiyor

(Burcu Çalık-Ankara)

3- Van'da akarsu debilerinin yükselmesi inci kefalinin göçünü kolaylaştırdı

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden ve bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışan inci kefallerinin akarsu ve derelerde oluşturduğu yoğunluk artıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş:

"Kış aylarında kar yağışının fazla olması ve şu sıralar hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi, akarsu debilerinin istenilen seviyede olmasını sağladı. Bu durum balıkların göçüne olumlu etki ediyor"

(Mesut Varol/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fenerbahçe'nin madalyalı boksörlerinin hedefi olimpiyat altını

Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, +81 kiloda Şennur Demir ile bronz madalya sahibi 70 kiloda Sema Çalışkan, başarılarının mutluluğunu yaşıyorlar

Kadın boksuna damga vuran sarı-lacivertli sporcular, olimpiyatta altın madalya hedefliyor

(Süha Gür/İstanbul) (fotoğraflı/görüntülü)