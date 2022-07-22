ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Temmuz 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Temmuz 2022

22.07.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Temmuz 2022

Türk ürünleri için uzak ülkelerde market rafları kiralanacakTicaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzak Ülkeler Stratejisi'yle, ihracatçıların, o ülkelerin e-ticaret pazar ve platformlarına girmesi sağlanacakUzak ülkelere ihracatta başarı yakalamış Türk firmalarının, bu...

6 Nisan 1920

1- Türk ürünleri için uzak ülkelerde market rafları kiralanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzak Ülkeler Stratejisi'yle, ihracatçıların, o ülkelerin e-ticaret pazar ve platformlarına girmesi sağlanacak

Uzak ülkelere ihracatta başarı yakalamış Türk firmalarının, bu ülkeleri hedefleyenlere mentörlük yapacakları bir mekanizma kurulacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Bolu'da içme suyundan etkilenen bazı hastalarda "HÜS" ortaya çıktı

Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendrom tanısı konuldu

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Tülek:

"HÜS'e yol açan iki mikroorganizma var, hayvanlardan, etlerden, çeşitli sebzelerden ve sulardan insanlara geçebiliyor. Kaynağı güvenilir suyun tüketilmesi, çiğ gıdaların çok iyi yıkanması, tüm yiyeceklerin iyi pişirilmesi çok önemli"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye, Antarktika'dan atmosferdeki partikül maddeleri gözlemeye başladı

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Oğuz Selbesoğlu:

"Türkiye adına Antarktika'da atmosferdeki partikül maddeleri gözlemek önemli bir çalışma"

"Antarktika'da partikül madde oranı beklediğimiz gibi, uydulardan gözlemlediğimiz seviyelerde çıktı. Bu olumlu bir gelişme"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ANALİZ - Tahran toplantısı: Astana sürecinden tahıl koridoruna

Türkiye, Rusya ve İran asgari müşterekler üzerinden Astana sürecinin yaşatılması yönündeki kararlılıklarını gösterdi

Tahıl koridoru krizinin Türkiye ara buluculuğunda çözümü, savaş uzayacak gibi görünürken hazırlıklı olunması gereken bölgesel ve küresel krizler için olumlu bir model oluşturacak

(Prof. Dr. Vişne Korkmaz/İstanbul)

5- "Dört Büyükler" sosyal medyada da yarışıyor

Türkiye'nin en çok taraftara sahip dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon spor, spor alanında olduğu gibi sosyal medya hesaplarındaki takipçi-abone ve etkileşim sayılarıyla da rekabet halinde

Galatasaray; Twitter, Facebook ve Instagram'da, Fenerbahçe de Youtube ile Tiktok'ta en fazla takipçi-abonesi olan kulüp konumunda

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık:

"Özellikle videolu paylaşımlar aracılığıyla haber ve transferlerin duyurulması, viral etki oluşturmakta, kulüpler arasında rekabet meydana getirmektedir"

(Murat Kaya/İstanbul)

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Kaynak: AA

Türkiye, Uzak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Temmuz 2022 - Son Dakika
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