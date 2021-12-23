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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Aralık 2021

23.12.2021 10:49
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Aralık 2021

Bölgesel teşvik uygulamaları girişim yatırımlarını yüzde 71,2 artırdıSanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgesel teşvik uygulamalarının istihdam, yatırım, katma değer gibi makro göstergeler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini incelediBugüne kadar söz konusu teşvik...

6 Nisan 1920

1- Bölgesel teşvik uygulamaları girişim yatırımlarını yüzde 71,2 artırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgesel teşvik uygulamalarının istihdam, yatırım, katma değer gibi makro göstergeler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini inceledi

Bugüne kadar söz konu su teşvik uygulamalarından yararlanan girişimlerin yatırımlarını 45,5 milyar lira, katma değerini yüzde 101,3 artırdığı belirlendi

Uygulanan program, girişimlerde 535 bin 290 kişilik ilave istihdam artışı sağladı

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Kurdaki gerilemenin karma yem fiyatlarına yüzde 5-13 indirim olarak yansıması bekleniyor

TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Kur Korumalı TL Mevduat Desteği' paketinin ardından döviz kurunun gerilemesi sektörümüz için de memnuniyet verici olmuştur"

"Kura bağlı olarak ithal ham madde maliyetlerinde bir miktar düşüş gerçekleşmiştir ve bu düşüş yem çeşidine bağlı olarak karma yem fiyatlarına da yüzde 5 ile 13 arasında indirim olarak yansıyacaktır"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Türkiye'de 39 üniversitenin 129 lisans programına "Avrupa" vizesi çıktı

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi veri tabanına yerleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi logolarını taşımaya hak kazanan bu program mezunlarının yurt dışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkanları artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.

(Selma Kasap/Sefa Şahin/Ankara)

4- Binlerce yılda oluşan mikrobiyalitler Van Gölü'nün çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düşen Van Gölü'nde, daha önce su altında görülebilen mikrobiyalitler artık suyun çekildiği alanlarda da görülebiliyor

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş:

"Bir santimetre boyundaki mikrobiyalit bin yılda oluşuyor. Şu an dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü'nde ve boyları 40 metreyi geçmiş durumda. Artık bu canlı mercanları karada görebiliyoruz"

DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna:

"Van Gölü'nde son iki yılda 65 santimetre civarında su hareketlerinde azalma olduğunu görüyoruz

(Mesut Varol/Necmettin Karaca/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Tatlı su balıkçıları dondurucu soğukta buzları kırarak avlanıyor

Çevresi karla kaplanan ve yüzeyi donan Beyşehir Gölü'nde geçimini balıkçılıkla sağlayanların zorlu kış mesaisi başladı

Balıkçı İbrahim Erdoğan:

"Arkadaşlarla teknelere binip yardımlaşmayla buzları kırıyoruz. Bir tekne önden açarak gidiyor diğer arkadaşlar da takip ediyor. Akşam gelirken de yine yol kapanmış oluyor. Tekrar kırarak limana geliyoruz"

(Serhat Çetinkaya/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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İstihdam, Yatırım, Van, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Aralık 2021 - Son Dakika


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