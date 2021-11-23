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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Kasım 2021

23.11.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Kasım 2021

Savunma sanayisi "uçak gemisine" hazırlanıyorCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(Uçak gemisi projesi) Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladıkları ikinci daha kapsamlı bir gemi gündemde.

6 Nisan 1920

1- Savunma sanayisi "uçak gemisine" hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"(Uçak gemisi projesi) Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladıkları ikinci daha kapsamlı bir gemi gündemde. Anadolu gemisi devrede olacak ama diğer çalışmanın da önce kavram olarak olgunlaştırılması, tasarım süreçleri, boyutu, kabiliyetleriyle ilgili ön çalışmaların yapılması gerekiyor. Görünen o ki bu çalışma artık gündemimize girdi ve üzerinde daha yoğun ve etkin çalışılacak"

"Hava savunmada Hisar O+'ların teslimatına başlayacağız. Siper'de belki bu yıl bitmeden yeni bir testimizi daha görebiliriz"

"Türk Tipi Hücumbot Projesi'nde ilk prototipin inşa süreci 2022'de başlayacak"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- MEB, velilerin ve öğrencilerin sevgi dolu binlerce mesajını öğretmenlerine ulaştırdı

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilerine gösterdikleri ilgi, eğitime verdikleri katkı, sabır ve gayretlerinden dolayı 75 binin üzerindeki öğretmen için teşekkür mesajı geldi

Dijital belge haline getirilen öğrenci ve velilerin minnet dolu mesajları, öğretmenlerin cep telefonuna ulaştırıldı

Öğrencisi, öğretmen Ruşen Hansu'ya sevgisini "Öğretmen sade ruhları işleyen ustadır, ülkeler değil gönüller fetheder, 365 günde bir değil bir günde 365 defa hürmet etsek hakkınızı ödeyemem" mesajıyla yazıya döktü

(Selma Kasap/Ankara)

3- E-scooter kullanımı artıyor, güvenli sürüş hayat kurtarıyor

BinBin Scooters Kurucu Ortağı Hüseyin Ardan Küçük:

"1 milyonu aşkın üyemiz var. BinBin elektrikli scooter kullanıcılarının yaklaşık yüzde 30-35'i 18-25 yaş, yüzde 20-25'i ise 35 ila 45 yaş aralığında."

"Çevreci ulaşım anlayışını kullanıcımıza aktararak, uyması gereken kuralları ve hatalı davranışlarını kendilerine anlatıyoruz. Özel mülkiyete ya da üniversitelerin içerisine park etmek gibi ihlal edilen alanlar olabiliyor. Bu noktada kullanıcılarımızı uyarıyoruz"

"Bölgesel kısıtlamalar yaparak, 50 kilometre ve üzeri hız sınırlı bölgeleri yasaklı alan yapıyoruz. Bu noktada kullanıcılarımıza sürüş yaptırtmama gayreti içerisindeyiz"

BinBin Scooters AR-GE Müdürü Mehmet Ataberk Sarı:

"(Kask, dizlik, dirseklik gibi) Koruyucu ekipmanların -özellikle kaskın- kullanılmaları halinde, istatistiklere göre, yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde ağır yaralanmaları önleyiciliği vardır. Kask kullanımı ciddi yaralanmaların önüne geçen bir unsurdur"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Şampiyon paralimpik masa tenisçilerden kendilerini keşfeden öğretmenlerine vefa

Rio 2016 ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk:

"Her şey yıllar önce İlhami (Kılınçkaya) hocamın bizim yatılı okula gelip, 'Sizi dünyanın en iyi sporcusu yapacağım.' dediği gün başladı"

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Nesim Turan:

"İlhami ve Yusuf (Kılınçkaya) hocama teşekkür çok hafif bir kelime kalır. 2006'da başlayan o serüvenle şu anda dünyanın en iyi sporcuları haline geldik"

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Ali Öztürk:

"Bunun tarifi yok. Hayatımızı öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz belli bir noktaya getirdi"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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cumhurbaşkanı, İsmail Demir, Gemi, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Kasım 2021 - Son Dakika


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