ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- MEB, işitme engelli öğrenciler için dijital eğitim platformu kurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"İşitme engelli öğrencilerimiz için de dijital materyal üretim seferberliği başlattık ve 'orgm.meb.gov.tr/icdep' internet adresinden açtığımız eğitim platformunda zengin içerikli dijital materyalleri kullanıma sunduk"

"İşitme engelli öğrencilerimizin öğrenmelerini kolaylaştıran destek eğitim materyallerini artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz üreteceğiz"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rutte'den Gümrük Birliği'nin AB ve Türkiye'nin "karşılıklı menfaatine olduğu" mesajı:

"Bunun (müzakerelerde) bir tür öncelik olacağını düşünüyorum. Çünkü bunun, Hollanda ve Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Türkiye'nin karşılıklı menfaatine olduğunu düşünüyorum"

(Muhammet Tarhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kur Korumalı Mevduat uygulaması meyvelerini vermeye başladı

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında ilk vade sonunun 21 Mart itibarıyla gelmesinin ardından yenileme talepleri önemli ölçüde artarken, uygulamanın döviz piyasaları ve finansal istikrara faydaları da somutlaştı

Uygulamanın resmen başladığı 20 Aralık 2021'den 17 Mart 2022'ye kadar geçen süreçte yabancı para mevduatlarda 22 milyar dolarlık düşüş, TL mevduatlarda ise 650 milyar liralık artış elde edildi

KKM uygulaması öncesi dönemde 80 seviyelerine yükselen 1 ay vadeli ima edilen kur oynaklığı 18 seviyelerine kadar geriledi, mevduat dolarizasyonu yüzde 60'ın altına indi

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

4- Orman Genel Müdürlüğünün projesi orman köylüsünün elektrik faturasına çare oldu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi 2 yılda 35 ile yayıldı, 806 hanenin çatısına sistem kuruldu"

"Ortalama aylık 150-175 lira fatura ödeyen orman köylüsü ya hiç ödeme yapmıyor ya da 15-20 lira gibi küçük rakamlar ödüyor"

(Enes Duran/Ankara)

5- TÜRKSAT 5B ile uydu hizmeti ihracatı için görüşmeler hızlandı

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok:

"TÜRKSAT 5B, gelecek yıllarda ülkemizin ve bölgemizin geniş bant uydu data ve internet ihtiyacını karşılayacak bir yatırım. Bununla ilgili birçok firmayla görüşmelerimiz sürüyor"

(Dilara Zengin/Washington)

6- Günlük 3,4 milyon varil Rus petrolü AB ambargosu ile karşı karşıya

-Energy Intelligence Group Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere:

"Petrol akışı hala devam ediyor, teknik olarak şu an yaptırım uygulanmıyor"

"Ticaret gözden uzak yerlerde uluslararası aracılar vasıtasıyla yürütülüyor"

(Firdevs Yüksel/Sibel Morrow/İstanbul)

7- Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na Birleşmiş Milletler ödülü

İzmir'de 2013 yılında başlayan ve 30 ülkeye yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu başlatan Sema Gür ve Pınar Pinzuti'ye Birleşmiş Milletler tarafından 2022 Dünya Bisiklet Günü Özel Ödülü verildi

Etkinlik yöneticisi Sema Gür:

"Bizim için en büyük ödül, bir kadının bize ulaşıp 'Ben Süslü Kadınlar Bisiklet Turu sayesinde bisiklete bindim' demesidir"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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