ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Nisan 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Nisan 2022

23.04.2022 10:44
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Nisan 2022

Rekabet Kurumu, zincir marketlerin tarım ürünlerinde alıcı güçlerinin sınırlandırılmasını önerdiYaş sebze ve meyve sektörüne ilişkin hazırlanan raporda, zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması için Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına...

6 Nisan 1920

1- Rekabet Kurumu, zincir marketlerin tarım ürünlerinde alıcı güçlerinin sınırlandırılmasını önerdi

Yaş sebze ve meyve sektörüne ilişkin hazırlanan raporda, zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması için Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiye edildi

Raporda, tedarik zincirinin boyunun kısaltılması için tüccar, komisyoncular, nakliyeciler, depolama gibi aracıların üstlendikleri fonksiyonların üretici birlikleri vasıtası ile yerine getirilmesi gerektiği bildirildi

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Marmara'da denizin ısınması müsilajı tetikleyebilir

Marmara Denizi'nde araştırma yapan İÜ Su Bilimleri Fakültesi bilim insanları, havaların ısınmasının ardından deniz suyu sıcaklığının artmasıyla müsilajın tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğunu tespit etti

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar:

"Oksijen seviyesini 2 miligram/litre altında 0,8 ile 0,9 olarak ölçtük. Bu durum canlı yaşamı için çok olumsuz etki yaratacak, canlı yaşamını desteklemeyecek"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Rusya ve AB için olası gaz ambargosu senaryoları

AB ülkeleri, Rus enerjisine bağımlılıklarını azaltmakta başarı gösteremedikleri için ülkeyi ekonomik olarak daha çok zarara uğratacak doğal gaz ve petrol alanlarında somut adım atacak cesareti bulamıyor

Uzmanlara göre, Putin'in yeni düşüncesi; yeni petrol ve gaz boru hatları ile Kuzey Kutbu ve Uzak Doğu'da yeni ithalat terminalleri kurmak, Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da yeni müşteriler bulmak

Baskı altında olan AB'nin " Ambargo ilan etmek ya da tüm sözleşmelerin sorumluluklarını yerine getirmek" gibi 2 seçeneğinin bulunduğu belirtiliyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

4- Başkentteki meslek lisesi elektronik kart üretimiyle öne çıktı

Yılın ilk çeyreğinde en çok gelir elde eden Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, farklı alanlarda ürettiği ürünlerle pazar ihtiyaçlarına karşılık vermenin yanı sıra okul-sektör iş birliğini sürekli kılarak mezunlarının daha kolay istihdam edilmesini sağlıyor

Okul Müdürü Cumali Yerdelen:

"İmzalanan protokolle iki plastik enjeksiyon makinesi hibesi kazandık. Böylece öğrencilerimiz plastik işleme ve kalıp tekniklerini öğrenip kullanabiliyor"

(Harun Kutbe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye'de güvenli gıda süreçleri konusunda önemli adımlar atılacak

Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse:

"Toksin içeren yemle beslenen hayvanlarda, canlı ağırlıkta azalma, performans kayıpları, nihai ürün kalitesinde bozulma ve bağışıklık sisteminin baskılanması sonucu enfeksiyonlara karşı direncin azalması gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor"

"Trouw Nutrition Türkiye olarak 2007 yılından bu yana Türkiye'de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

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Rekabet Kurumu, Türkiye, Tarım, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Nisan 2022 - Son Dakika


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