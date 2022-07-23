ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022

23.07.2022 10:50
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022

Tahıl koridoru anlaşmasıyla İstanbul, küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir merkez olabilirİstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı: "Orta ve uzun vadede İstanbul'un küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir...

6 Nisan 1920

1- Tahıl koridoru anlaşmasıyla İstanbul, küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir merkez olabilir

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı:

"Orta ve uzun vadede İstanbul'un küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir merkez olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

"Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir irade ortaya koyarak Rusya ve Ukrayna'nın satacağı hububat, bakliyat gibi mamullerin Türkiye üzerinden dünyanın geri kalanına dağıtılması için inisiyatif alabiliriz"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

2- Akıncı Filo'nun "çelik kanatları" 7 dakikadan az sürede gökyüzünde

Adana İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığında bulunan 152'nci Jet Filo Komutanlığı, "Av-önleme" ve "Av-bombardıman" çoklu görevlerinin yanı sıra 24 saat alarm reaksiyon nöbeti tutuyor

Filo, gecenin zifiri karanlığında dahi hızlı ve çevik olmaları dolayısıyla "Akıncılara" benzetildiği için "Akıncı Filo" çağrı koduyla anılıyor

(Sezgin Pancar/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'nin deprem risk haritaları çıkarılacak

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen:

"Deprem sonucu oluşabilecek olası hasarlar önceden tahmin edilerek en öncelikli yerlerden başlanıp her türlü önlem etkin bir şekilde alınabilecek"

"Çalışmaların imar planlarına en doğru şekilde işlenmesi sağlanacak, böylece deprem açısından en tehlikeli ve riskli yerlerin imara, yapılaşmaya açılması engellenecek"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı)

4- Yargıtaydan "büyü ile dolandırıcılık ağır cezalık" kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, muska ve büyü yaparak 3 kişiyi dolandıran sanığa asliye ceza mahkemesince verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını, sanığın "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi kapsamında nitelikli dolandırıcılık" kapsamında ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini belirterek bozdu

(İsmet Karakaş/Ankara)

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İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü İtalya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı İtalya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Deprem, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022 - Son Dakika
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