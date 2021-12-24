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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Aralık 2021

24.12.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Aralık 2021

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm verilerini AA'ya değerlendirdi: "2020'de 12 milyar dolar olan gelirimizi yüzde 100 artışla 24 milyar dolara getirmeyi hedefliyoruz diye özellikle belirtmiştik.

6 Nisan 1920

1- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm verilerini AA'ya değerlendirdi:

"2020'de 12 milyar dolar olan gelirimizi yüzde 100 artışla 24 milyar dolara getirmeyi hedefliyoruz diye özellikle belirtmiştik. İddialı ve zor bir hedefti ama yıl sonunda gördük ki gerçekleşti"

"Kişi başı turist gelirini 830 dolara taşımayı başardık"

"Benim öngörüm 2021'de yakaladığımız V çıkışın 2022'de de devam edeceği"

"Gelecek yıl ilk hedefimiz, hızlı bir büyümeyle gelirde 2019 rakamlarını yakalamak"

(İsa Toprak/Eda Özdener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen için hazırlanan iddianame kabul edildi

Görüntü inceleme tutanağındaki "öğrencisine 9 kez tokat attığı" tespitine yer verilen iddianamede, sanık Ali Rıza Y'nin, üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği belirtildi

Sanık Ali Rıza Y, 25 Ocak 2022'de hakim karşısına çıkacak

(Zekeriya Karadavut/Aksaray)

3- Sultanahmet Camisi'nin en kapsamlı restorasyonu 2022 yılı ortalarında tamamlanacak

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi:

"Kubbe koduna ulaştığımızda 400 yıl öncesine dayanan kalem işlerine rastladık. Bu bizi hem çok mutlu etti hem de gururlandırdı"

"Camimizin halı modellerinin ve renginin karar aşamasındayız. Sultanahmet Camisini 2022 yılının ortasında ziyaretçilerimizle buluşturmak istiyoruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- "Varlık Barışı"ndan yararlanmak için son hafta

Yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirilebilmesini kapsayan düzenleme için başvuru süresi yıl sonunda bitiyor

Düzenlemeden yararlanarak varlıklarını 31 Aralık'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirenler ve bunları 3 ay içinde ülkeye getirenler varlıklarını serbestçe değerlendirebilecek

Bildirime konu edilen varlıklar nedeniyle vergi hesaplanmayacak, ödenmeyecek ve inceleme başlatılmayacak

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

5- Kooperatif çatısında birleşen atık toplayıcıları, kayıt içinde faaliyet göstermek istiyor

Ankara Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcılar Sosyal İşletme Kooperatifi Başkanı Naif Çiçek:

"Atık toplayıcılığının bir meslek olarak tanınması için Mesleki Yeterlilik Kurumuna da başvurduk"

"Diğer illerdeki atık toplayıcılara örnek oluyoruz. İstanbul'da da böyle bir çalışma yürütülüyor, onlar da en kısa sürede kooperatif kuracak"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Mehmet Nuri Ersoy, Münir Karaloğlu, Turizm, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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