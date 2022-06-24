ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Haziran 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Haziran 2022

24.06.2022 10:44
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Haziran 2022

Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladıTogg'un deneme üretiminin, inşaatı ve üretim bantları tamamlanmak üzere olan Gemlik Tesisleri'de temmuz ayı sonunda başlaması bekleniyorBu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek tesislerde, ilk seri üretim araç...

6 Nisan 1920

1- Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı

Togg'un deneme üretiminin, inşaatı ve üretim bantları tamamlanmak üzere olan Gemlik Tesisleri'de temmuz ayı sonunda başlaması bekleniyor

Bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek tesislerde, ilk seri üretim araç da aynı tarihte banttan inecek

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

2- Megakentte depreme karşı en büyük tıbbi tahliye tatbikatı yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Türkdoğan:

"Bu, herhangi bir deprem olduğunda öncelikle kimin hareket edeceğini, kimin haber vereceğini, nakil sırasında destek istendiğinde kimden, nasıl destek isteneceğini bize gösteren, koordinasyonun başarısının ne demek olduğunu anlatan bir tatbikat"

"Sağlık alanında ilk kez bu kadar büyük bir tatbikat yapıldı"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Asker ocağında meslek de öğreniyorlar

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında, sözleşmeli askerler 450 saatlik aşçılık ve 76 saatlik kalorifer ateşçiliği kursuna katılarak sertifika sahibi oluyor

Eğitim Merkezi Komutanı Yarbay:

"Askerlerimizin aldıkları belgeler, askeri hayatları bittikten sonra sivil hayatlarında da kullanılabilmekte, iş başvurularında onlara kolaylık sağlamaktadır"

(Muharrem Cin/Kütahya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Küresel ısınma gelecekte dünyada orman yangını riskini artırabilir

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan:

"Sıcaklıkların artması, nemin azalmasıyla orman yangınları için uygun ortam oluşuyor. Gelecek yıllar yangınlar açısından riskler daha fazla gözüküyor"

"Akdeniz iklim kuşağında orman yangınları riski çok fazla. Avrupa'da, Rusya'da hiç olmayan yerlerde orman yangınlarını görmeye başladık"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Çin'deki çok uluslu şirketler, tedarik zincirleri için alternatif arayışında

Çin iş dünyası temsilcileri, Kovid-19 salgını, ABD ile rekabet ve dünya ekonomisindeki diğer olumsuz etkilerin sonucunda küreselleşmede "düşüş" ve "yavaşlama" eğiliminin gözlendiğine, tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve kopuşlara karşı ikame edici yerel alternatiflere yönelmek gerekeceğine işaret ediyor

(Emre Aytekin/Çingdao)

6- Kadın milli hentbolcular, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

Takım kaptanı Betül Yılmaz:

"Hem fiziken hem ruhen kesinlikle hazırız, artık oraya gidip altın madalyayla geri dönmek istiyoruz"

Beyza İrem Türkoğlu:

"Hentbol keyif aldığımız için başladığımız bir spor. Bazen unutuyoruz ama asıl amacımız keyif almak"

(Murat Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

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YORUMLAR
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Tekirdağ'daki nitelikli dolandırıcılıktan 4 kişi İstanbul'da yakalandı Tekirdağ'daki nitelikli dolandırıcılıktan 4 kişi İstanbul'da yakalandı Togg'un son hali bu olabilir! Togg'un son hali bu olabilir!
Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Haziran 2022 - Son Dakika
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