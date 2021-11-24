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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Kasım 2021

24.11.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Kasım 2021

F-16'lar için millileştirilen podun seri üretimi başlıyorPilotlarının eğitimlerinde kullanılan F-16 mühimmat eğitim podunu millileştirerek önemli bir başarıya imza atan SDT, Türk Hava Kuvvetleri için 60 adetlik seri üretim siparişi aldı, ihracat için de görüşmeler yapıyorSDT Uzay...

6 Nisan 1920

1- F-16'lar için millileştirilen podun seri üretimi başlıyor

Pilotlarının eğitimlerinde kullanılan F-16 mühimmat eğitim podunu millileştirerek önemli bir başarıya imza atan SDT, Türk Hava Kuvvetleri için 60 adetlik seri üretim siparişi aldı, ihracat için de görüşmeler yapıyor

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Ömer Korkut:

"Bu podlar sayesinde pilotların manevra kabiliyetleri ve angajman yeteneklerinin geliştirilmesi ve yeni silahların etkin şekilde kullanılması sağlanacak"

"Bu proje, ilgiyi ve ürüne merakı artırdı, ihracat potansiyellerini görüşme fırsatı yarattı. Dost ve müttefik ülkelerin bir kısmı F-16'lar kullandığı gibi farklı menşeli uçakları da kullanıyor. Bu uçaklara entegrasyonu da dahil olmak üzere şu anda ismini veremeyeceğim ülkelerle görüşüyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Türkiye ile İngiltere arasındaki STA yeni sektörleri içerecek şekilde müzakere edilecek

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt:

"Gelecek 2 yıl içinde anlaşma daha fazla sektörü içerecek ve hem Türk hem de İngiliz şirketlerine daha fazla fırsat verecek şekilde yeniden müzakere edilecek"

"Odaklanmak istediğimiz alanlar finansal hizmetler, tarım, teknoloji olacak"

"İngiltere şirketlerinin Güneydoğu Asya'daki tedarikçilerine bir alternatif olarak Türkiye'ye ciddi bir şekilde baktıklarını görüyoruz"

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

3- "Yarının gıdası" gen araştırmalarıyla garanti altına alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 60 araştırma enstitüsü ve bünyesindeki 2000'den fazla araştırmacısıyla ata tohumlarının korunmasından ıslah çalışmalarına kadar geleceğe hazırlık için çalışıyor

TÜBİTAK MAM'da değerli bitkisel metabolitlerin biyoteknolojik yöntemlerle üretilebilmesi ve ıslah süreçlerinin kısaltılmasının yanı sıra kenevir, mısır, buğday, ayçiçeği ve zeytinin stres koşullarına dayanıklı hale getirilebilmesi için gen mühendisliği araştırmaları gerçekleştiriliyor

DNA, RNA ve protein tanımlama ve karşılaştırma çalışmalarıyla Türkiye'nin tarım alanında katma değeri yüksek kazanımlar sağlaması hedefleniyor

(Zeynep Canlı/Ankara)

4- Kovid-19 aşısını erteleyenler Aşı İletişimi Rehberi'ndeki adımlara göre bilgilendirilecek

Sağlık Bakanlığınca, aşısını erteleyenlerin bilimsel veriler ışığında gerçek bilgilerle buluşturulması için sağlık personelinin izlemesi gereken yolun anlatıldığı rehber 81 ile gönderildi

Rehberde, aşı olmayanlarla etkili iletişim kurulabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler ve Kovid-19 aşılarıyla ilgili sıkça sorulan sorular da yer aldı

(Ahmet Sertan Usul/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Van'da engelli öğrencinin "sınıf" hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi

Muradiye ilçesinde doğuştan bedensel engelli Zeliha Bulut'un sınıf ortamında ders işleme hayaline kayıtsız kalmayan öğretmenleri, Kızılay gönüllüleriyle, yaşadığı evdeki odasını sınıf haline getirdi

Okuldan getirdikleri sıra, öğretmen masası, yazı tahtası ve Atatürk köşesi gibi bir sınıf ortamında bulunması gereken tüm araç ve gereçleri temin eden öğretmenler, Bulut'un arkadaşlarıyla birlikte derse katılmasını da sağladı

Matematik Öğretmeni Sevgi Özka:

"Öğrencimizin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra haftanın 2 günü sınıf arkadaşları ile birlikte evde eğitim görecek"

(Necmettin Karaca/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Şırnaklı okul müdürü gitarıyla köy köy gezip öğrencilere müzik dinletisi sunuyor

Uludere ilçesinin Dağdibi köyünde mezun olduğu Dağdibi İlkokulu/Ortaokulunda görev yapan Müdür Hakkı Sak, salgının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak, onlara moral ve motivasyon sağlamak için bir yılda 19 köyü ziyaret etti, 32 okulda gitar çaldı, şarkılar söyledi

Sak:

"Onların yüzündeki sevinç her şeye değer. Şırnak'a bağlı tüm köylere ulaşmak, müzik dinletisi sunmak istiyorum"

(Ekrem Payan/Faruk Küçük/Şırnak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Türk Hava Kuvvetleri, Mühimmat, İhracat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Kasım 2021 - Son Dakika


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