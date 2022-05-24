ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, savaşın 3. ayında AA'ya konuştu:

"Rusya ile müzakereleri sürdürmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Ancak diyaloğun Rus ültimatomları biçiminde olması konusunda da anlaşmadık. Müzakerelerde Ruslar gelip evrak veriyor ve uygulayın diyor. Bunu hiçbir zaman kabul etmedik ve kabul etmeyeceğiz"

"Asla taviz vermeyeceğiz unsurlar var. Üzerimize dünyanın yarısı gelse bile ve bizi taviz vermeye zorlasa da bunu yapmayız. Bunlardan biri Ukrayna'nın toprak bütünlüğüdür. Topraklarımız herhangi parçasının alınmasını asla kabul etmeyeceğiz"

"Türkiye ve Ukrayna, güvene dayalı ilişkiye sahiptir. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptıkları işlerle güvenilir olduklarını birbirine kanıtlamış iki başkandır. İki lider arasındaki ilişkiler, ikili ilişkilerimizin temelidir"

(Dmitri Chirciu/Kiev) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta 3 ay geride kaldı

Rus ordusu, son bir ayda özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya gönderdiği silahların bulunduğu araçları ve depoları hedef aldı

Güçlerini Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgesine yoğunlaştırmaya başladığını duyuran Rus ordusu, taarruzlarına devam etse de Ukrayna ordusunun direnişi karşısında çok büyük bir ilerleme sağlayamadı

(Ekip/Ankara)

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "aile" temalı dizi ve filmleri destekleyecek

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı:

"Toplumsal farkındalığı yukarıya çekecek, aile kurumunu toplumda hak ettiği yere taşıyacak her türlü enstrümanı kullanmak gerekiyor. Medya da bunun için önemli mecralardan biri"

"Ailenin öneminin altını çizen projeler kapsamında senaryo, dizi ve filmlere, bakanlık olarak her türlü bilimsel ve teknik desteği vermeye hazırız"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Haberde dijitalleşme meselesi: Haberin dijitalleşen dünyasında "reklam payında tekellik" tartışması ülkeleri arayışa soktu

Haber içeriklerini, spot ve görsellerle kullanıp reklam gelirinin neredeyse yüzde 90'ını elde eden Google'ın geçen yıl Fransa'daki basın yayın kuruluşları ile anlaşarak bu reklam gelirini paylaşma yoluna gitmesi, diğer ülkelere de örnek oldu

"Haber telifi" konusunda henüz bir düzenleme yapılmayan Türkiye'de ise ülkenin köklü kuruluşu Anadolu Ajansı, gazete kuruluşları ve haber ajanslarının, dijital platformlardan gelir elde edebilmesi için başlatılan çalışmalara öncülük edecek

Fikri mülkiyet ve telif hukuku uzmanı avukat Doç. Dr. Cahit Suluk:

"Artık fiziki satış yapamıyorsunuz. Dijitalden de elde edeceğiniz gelirler, suyun yönünü değiştiren, Google ve Facebook gibi dijital platformlara gidiyor. Bu tam bir çıkmaz ve gerçekten tüm dünyada bir gazete krizine yol açmış durumda. Türkiye'de de aynı, gelirin yüzde 80-90'ı Google ve Facebook'a, yani 'haber toplayıcılar' dediğimiz dijital platformlara gidiyor. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım"

(Murat Kaya/İstanbul)

5- TÜBİTAK, TEKNOFEST Azerbaycan'da festival heyecanını paylaşacak

TÜBİTAK, bu yıl ilk kez Türkiye dışında gerçekleştirilecek festivalde, çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklerle yerini alacak

Yerli ve milli olarak geliştirilen Bozdoğan'ın atış testi sanal gerçeklik gözlükleriyle gösterilecek, GÖKTÜRK-2, TÜRKSAT-6A ve İMECE uydu maketleri sergilenecek

???????(Ceren Gökkoyun/Mustafa Çalkaya/Ankara)

6- OGM'nin hava filosu yangın sezonuna hazır

Orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak hava filosu için yapılan ihaleler sonucu teslim edilen 9 helikopter ve 1 uçak göreve başladı

1 Haziran itibarıyla 30 helikopter ve 11 uçak, 1 Temmuz itibarıyla da 55 helikopter ve 20 uçak görev yerlerinde hazır bulunacak

Geçen yıl 154 ton olan olay anında havada bulundurulabilen su kapasitesi, bu yıl 302 tona çıkarıldı

(Enes Duran/Ankara)

7- Katılım bankalarının ilk çeyrek karı 5 milyar liraya yaklaştı

Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarının aktif toplamı mart sonu itibarıyla 812,1 milyar liraya ulaştı

Katılım finans kurumları ekonomiye 435,7 milyar lira fon desteği sağlarken, 654,5 milyar lira fon topladı

(Murat Birinci/İstanbul)

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