ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Yüksek Askeri Şura, ağustos ayı başında toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak

Geçen yıl görev süreleri bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün durumları Şura'da görüşülecek

(Zafer Çakmak/Ankara)

2- Ayasofya ibadete açılmasının ikinci yılında 6,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Müze olarak 86 yıl kullanıldıktan sonra, 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan cami, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor

İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu:

"Ayasofya-i Kebir Camii'ni Kurban Bayramı'nda günlük 120 bin kişi ziyaret etti. Halkımız ve dünyadan gelen ziyaretçilerin Ayasofya'ya olan ilgisi her gün artıyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanlığından "çayır tırtılıyla mücadele" talimatı

İlkbaharda larvadan pupaya dönüşen canlının kelebek olarak toprak yüzüne çıkamaması için tarlaların sonbaharda derin sürülmesi gerekiyor

Yonca, tirfil, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesi popülasyonun azaltılması bakımından önem taşıyor

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

4 - Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Uzunhan, siyah-beyazlı takıma gelişini anlattı:

"Transfer sürecinde hayatımın en stresli dönemini geçirdim diyebilirim. Uykularımın kaçtığı oluyordu"

"Beşiktaş'ı duyduktan sonra hiçbir takımla ilişkimin olmasını istemedim, direkt buraya gelmek istedim"

"Öğrenebildiğim her şeyi öğrenmek ve burada kalıcı olmak istiyorum"

"Dominant oynayan, üçüncü bölgede baskı yapan bir takım olma yolunda ilerliyoruz"

(Mücahit Hüseyin Eroğul/Alicante) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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