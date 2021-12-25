ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- İTÜ'nün "Kozalak"ı, orman yangınlarını erkenden haber verecek

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nde geliştirilen ve "Kozalak" adı verilen cihaz; ağaçlara yerleştirilerek ormanlık alanlarda karbondioksit, sıcaklık, nem, basınç ile çevredeki yanıcı, patlayıcı ve zehirli gaz seviyeleri hakkında ana merkeze veri aktarıyor

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Ali Örnek:

"Cihazlar ormanlık alanlarda kurulan örgü ağ sistemi sayesinde kendi aralarında haberleşmeyle birlikte 15 kilometre menzil sayesinde çok uzak alanlara, altyapı, herhangi bir enerji veya data altyapı gereksinimi olmadan veri ulaştırabiliyor"

Proje yürütücüsü Batuhan Esirger:

"Cihaz sayesinde anormal bir durum oluştuğunda yetkililere müdahale edebilmeleri için haber verebiliyoruz. Önümüzdeki aylarda İstanbul'daki Atatürk Kent Ormanı'na cihaz kurulumları gerçekleştirerek ölçümlere başlayacağız"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Reklam Kurulu, bu yıl indirimli satışlara ilişkin 2 milyon lirayı aşan ceza uyguladı

Ticaret Bakanlığı, yıl içinde "şahane cuma", "en uzun gün" ya da "yılbaşı indirimi" gibi temalarla uygulanan çok sayıda indirimli satış kampanyasını mercek altına aldı

Tüketiciler, son dönemde en çok elektronik ticaret alanında gerçekleştirilen indirim kampanyalarıyla ilgili mağduriyet yaşadı

Şikayetlerin; yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, ayıplı mal gönderimi gibi konularda yoğunlaştığı tespit edildi

(Deniz Çiçek/ Ankara )

3- MEB okullarının kütüphanelerindeki kitap sayısı 38 milyonu aştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Kütüphanelerini tamamlayacağımız okullarla birlikte muhtemelen aralık ayı sonu itibarıyla kitap sayısı 40 milyonu aşacak"

"81 ilde 15 bin kütüphaneyi tamamlamış bulunuyoruz. Bugün itibarıyla 56 ilimizde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Bir hafta sonra da 81 ilde kütüphanesi olmayan okul kalmayacak"

"Ocak ayının sonuna kadar 81 ilde en az 250 "sıfır atık kütüphane"yi hayata geçireceğiz"

(Sefa Şahin/Selma Kasap-Ankara) (Görüntülü-Fotoğraflı)

4- Türk-İş'ten teşkilatlarına "fahiş fiyatları bildirin" genelgesi

Genel Başkan Ergün Atalay:

"Döviz kuru yükselirken art arda üç beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor. İşçi, memur, emekli, dar gelirli fiyatların aynı hızda düşmesini bekliyor"

"34 sendika, 442 şube ile 20 bine yakın temsilci ve yöneticilerimizi dayanışmaya çağırıyor, 81 ilde fiyatlardaki gelişmeleri bildirmelerini istiyoruz"

(Özcan Yıldırım-Ankara)

5- Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: "5G frekans tahsislerinin bir an evvel yapılmasını önemsiyor ve destekliyoruz"

"2022'de ihalenin gerçekleştirilmesi ve 2023 yılının başında hizmetin devreye alınması takviminin doğru bir zamanlama olacağını değerlendiriyor ve destekliyoruz"

(Eda Topcu/ İstanbul)

6- Küresel piyasalar Omicron iyimserliğiyle pozitif seyretti

ABD'de Omicron varyantının 50 eyalete yayıldığı bildirilmesine karşın, Omicron varyantına yakalananların hastaneye yatma olasılığının diğer varyantlara oranla daha az olduğuna ilişkin çalışmalar risk iştahını artırdı

ABD'nin Avrupa'ya sağladığı LNG miktarını artırmasıyla ocak vadeli doğal gaz kontrat fiyatları 110,5 avroya kadar gerilerken, gelecek günlerde 20'ye yakın LNG tankerinin daha Avrupa limanlarına gireceği bildirildi

Asya borsalarında Omicron varyantına ilişkin iyimserlikle alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Çin, ABD ile artan tansiyon sonrası küresel pay piyasalarından negatif ayrıştı

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 haftalık yükseliş eğiliminin ardından kar satışlarıyla karşı karşıya kalırken, Dolar/TL'de haftalık bazda yüzde 33,4'lük tarihi bir geri çekilme görüldü

(Murat Aslan/ İstanbul)

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