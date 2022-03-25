ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Mart 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Mart 2022

25.03.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Mart 2022

YKS'ye ilk kez 3 milyonun üzerinde başvuru geldiÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Aday sayısı geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı.

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - YKS'ye ilk kez 3 milyonun üzerinde başvuru geldi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:

"Aday sayısı geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2022-YKS, en çok adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor"

"Sınava girecek adayların yaş ortalaması 23,8, beklendiği gibi 18-20 yaş aralığında yoğunlaşma var. En yaşlı adayımız 88 yaşında"

(Selma Kasap/Ankara)

2- İhracatçılar, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle alternatif pazarlara ağırlık verdi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak:

"Alternatif pazar arayışlarımız çerçevesinde çalışmalarımızı yönlendirdiğimiz ülke ve ülke gruplarında ihracatımızın genel ortalamasının iki katı üzerinde artışlar yaşandı"

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu:

"Sadece savaş nedeni ile değil, savaştan önce ve sonrasında da, her zaman yeni pazar arayışlarımız var"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - Avrupa'nın doğal gazda "limanı" ABD, yıl sonunda LNG ihracatının lideri olacak

2019'da 33 milyon ton LNG ihraç eden ABD, 2020'de 44,8 milyon ton, 2021'de ise 75 milyon tona yakın LNG ihraç etti

Sadece ocak rakamlarına bakıldığında, ABD gaz ihracatı, Rusya'nın Avrupa'ya yaptığı teslimatların yüzde 70-80'ini karşılayabilir

(Murat Temizer/Ankara)

4- GRAFİKLİ - Türkiye'de kış mevsiminde yağışlar yüzde 13, geçen yıla göre yüzde 36 arttı

Kış mevsimi yağışları İzmir çevreleri, Kuzey Ege ve Trakya'nın tamamında yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdi

Yağışlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç tüm bölgelerde artış yaşandı

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

5- Tuncelili raftingciler madalya için nehirde değil havuzda kürek çekiyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle Munzur Çayı'nda rafting yapamayan sporcular, haftanın 4 günü havuzda antrenman yaparak şampiyonluklar için güç depoluyor

Antrenör Ali Ekrem Canpolat:

"Sekiz defa Türkiye birinciliği, iki defa dünya beşinciliği ve bir kez Avrupa dördüncülüğü derecelerini elde ettik. Hedefimiz dünya birincisi olmak"

(Sidar Can Eren/Tunceli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Munzur Çayı, Halis aygün, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Mart 2022 - Son Dakika


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