ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Mayıs 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Mayıs 2022

25.05.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Mayıs 2022

Gündüz "kartal" gece "yarasa" F-16'lar, her şartta göreve hazırTürk Hava Kuvvetleri 161. Filo Komutanlığında gündüz "Kartal", gece "Yarasa" kod adlarını kullanan F-16'lar, LANTIRN sistemi sayesinde her türlü hava şartı ve zamanda alçak irtifadan uçabiliyor161.

6 Nisan 1920

1- Gündüz "kartal" gece "yarasa" F-16'lar, her şartta göreve hazır

Türk Hava Kuvvetleri 161. Filo Komutanlığında gündüz "Kartal", gece "Yarasa" kod adlarını kullanan F-16'lar, LANTIRN sistemi sayesinde her türlü hava şartı ve zamanda alçak irtifadan uçabiliyor

161. Filo'da görev yapan F-16 pilotu Binbaşı:

"LANTIRN pilotlarını biz Türkçede 'GAGAVUZ pilotu' yani 'gece alçak gidiş, vuruş ve atış uzmanı' olarak adlandırıyoruz. Gece, gündüz, her hava şartında, alçak irtifadan radar kapsama alanlarının dışında kalacak şekilde görevleri icra ediyoruz"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı

Yaklaşık 6 yıllık yargılama süreçlerinin sonunda, karara bağlanan 289 davada, 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi

Ömür boyu hapis cezası verilen sanıklardan 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahkemeler, 1891 sanığı da çeşitli sürelerde hapis cezalarına mahkum etti

(Kemal Karadağ/Ankara)

3- Kozmetik ve turizmde helal akreditasyon dönemi başlıyor

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu:

"Kozmetikle ilgili talepleri aldık, çok yakın zamanda kozmetik sektörünü de akreditasyon faaliyeti içine dahil etmiş olacağız"

" Türkiye'nin turizm alanında büyük potansiyeli var. Turizm alanında da helal belgelendirme faaliyetleri başladıktan sonra 'Müslüman dostu turizm' konseptinde faaliyette bulunan işletmeler de helal belgelerini alacaklar"

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Türkiye'deki KOBİ'lerin "başarı hikayesi" gelişmekte olan ülkelerin ilgisini çekiyor

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt:

"KOBİ'ler noktasında Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki tecrübe paylaşımına hazırız"

(Firdevs Yüksel/Kazan)

5- Rusya'da rublenin altına endekslenmesi tartışılıyor

Yaklaşık 2 bin 300 ton altın rezervi ve yılda yaklaşık 300 ton altın üretimiyle Rusya'nın, rubleyi altına endekslemesi fikrine yönelik tartışmalar, yaptırımlar nedeniyle hız kazandı

UNIVER Capital Sermaye Piyasası Bölümü Direktörü Artem Tuzov:

"Rusya, gelişmekte olan ülkelerin bu yasal sömürüsünden kurtulmayı başarırsa bu çığır açan bir gelişme olacaktır"

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

6- Obezite görülme sıklığının azaltılması, doğal beslenme ve stressiz yaşamla mümkün

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Günal:

"İnsanları doğal beslenmeye yönlendirmeliyiz. Bu nasıl olacak bilemiyorum. Çünkü süpermarketlerdeki gıdaların yüzde 99'u rafine, paketlenmiş, işlenmiş, katkı maddeleri olan gıdalar"

"Şehir hayatının yorucu ve psikolojik olarak yıpratıcı temposundan insanları kurtarmak lazım. İnsanlar kazanç için büyük şehirlere gelip, mücadeleler içerisine girdikçe strese giriyorlar. Stres de insanı yediren faktörlerden biri"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Türkiye, Turizm, Rusya, Helal, Güncel, Son Dakika

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