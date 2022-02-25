ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- İklim Şurası'nda motokuryeler için "elektrikli araç" önerisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar:

"İklim Şurası, herkese danışılarak, hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, tam katılımcı ve şeffaf bir şekilde yapılmış tarihe geçecek bir toplantı oldu. Her görüşten insanın bakış açısı İklim Şurası kararlarına yansımış olacak"

"Şura'da motorlu kuryelerin 2030'a kadar yüzde 30, 2040'a kadar yüzde 40'ının elektrikli araçlarla çalışmasına ilişkin bir kararı oylayacağız. Bunu kabul ettirirsek İklim Kanunu'na yazacağız ve uygulanmasını isteyeceğiz"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Şehirler arası ve şehir içi ulaşımda hedef çevreci dönüşüm

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız:

"Yeşil enerjiyle çok entegre olduğunu düşündüğümüz ulaşımın, yenilenebilir enerjiyle dönüşmesini, toplu ulaşımda fosil yakıtlardan troleybüslere ve metro araçlarına, tramvaylara geçmeyi, raylı sistemlere geçmeyi çok önemsiyoruz"

"Hızlı demir yolu ağlarıyla tüm ulaşımı bu anlamda kara yolundan demir yoluna doğru geçişi sağlama yönünde çalışmalarımız var"

(Melike Keskin/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 79 bin kişiye "aile danışmanlığı" hizmeti verildi

Aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla ücretsiz sunulan hizmete, 2019'dan itibaren e-Devlet üzerinden de müracaat edilebiliyor

Uygulama, ihtiyaçlar doğrultusunda "aile danışmanlığı", "boşanma süreci danışmanlığı" ve "bireysel danışmanlık" olmak üzere üç başlık altında sunuluyor

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

4- Türk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdü

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz:

-"Sezonun büyük turnuvalarından bir tanesiydi ve çok başarılı geçti. İnşallah bu performansın üzerine koyarak devam edeceğiz"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin:

"Hem takım olarak 5 madalya hem bireyselde farklı kategorilerde 5 madalya kazandık. Çok genç kardeşlerimizin uluslararası serüvenini madalya ile başlatmış olması bizim için tabii ki mutluluk verici"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu:

"Toplam 10 madalyamız var. Ancak madalyadan daha önemlisi, burada yeni genç sporcularımız kendisini gösterdi"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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