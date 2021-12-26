ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 85'e yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Bugün itibarıyla 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin öğrenci eğitim almaya başladı"

"5 yaş grubundaki yüzde 78 olan okullaşma oranı yüzde 85'e çıkmış bulunuyor. Aslında biz 2022 gelmeden, gerçekten oranlarda çok ciddi bir artışı sağlamış olduk. Ben inanıyorum ki ikinci dönemin başında, bu rakam çok daha yüksek bir rakama ulaşmış olacak"

(Selma Kasap-Sefa Şahin/Ankara) (Görüntülü)

2- Rekabet Kurumunun raporunda "finansal teknoloji" vurgusu

Rekabet Kurumunun hazırladığı, "Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu"nda özellikle uzun vadede Türkiye'nin fintek yatırımları için cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak adımların önemine işaret edildi

Fintek ekosisteminin gelişimi adına sektör oyuncularıyla kamu otoritelerinin sağlıklı diyalog mekanizmaları geliştirmesi gerektiği vurgulandı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- TÜMSİAD'dan "Türkiye için 2022'nin ekonomik anlamda daha olumlu geçeceği" beklentisi

Genel Başkan Yaşar Doğan:

"Gelişen fırsatları iyi değerlendiren ülkemiz için 2022 yılının ekonomik anlamda daha olumlu geçeceğini beklemekteyiz. Büyüme trendinin istikrarlı bir şekilde devam edeceğini, özellikle e-ihracatın sunduğu imkanlarla perakende ihracatın artacağını, kurlarda oluşan istikrar ile toplam ihracatımızın da yine rekor seviyede gerçekleşeceğini değerlendirmekteyiz."

"2022 yılında ticaret ahlakının ön plana alınarak başta piyasada toplumun alım gücünün artacağını, refah seviyesinin yükseleceğini, üretim, istihdam ve ihracatın gelişeceğini temenni ediyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

4- Otomotiv sektörü temsilcileri AA'ya 2021'i değerlendirdi, 2022 beklentilerini açıkladı

OYDER Kurulu Başkanı Turgay Mersin: "Yıla başlarken 1 milyon adede doğru bir yürüyüşümüz vardı ancak kasım sonu itibarıyla pazar 675 bin civarında gerçekleşti"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt: "Çip krizi aşılır ve ÖTV baremleri gerektiği zamanlarda gecikmeden güncellenirse 2022'deki satışların 2021 yılı ile aynı seviyelerde olacağını öngörüyorum"

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: "Önceleri kısa vadeli olacağını düşündüğümüz ve otomotiv sektörünün kapsamını öngörmekte zorlandığı çip krizinin, önümüzdeki kısa ve orta vadeyi de etkileyeceğini söyleyebiliriz"

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel: "Şartlar olumlu gerçekleştiğinde pazarın bu yılın altında kalmayacağını öngörebiliriz"

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Ekonomimizin lokomotifi olan otomotiv sektörü, pandemi etkisinin azalması ve alınacak doğru kararlarla hareketliliğini hızla geri kazanacaktır"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

5- Teknoloji yamakları "Bilişim Garajı"nda ustaya dönüşüyor

Bilişim Garajı Kurucu Ortağı Zerrin Topal:

"Toplamda 32 ilde sosyal sorumluluk çalışması ile birlikte yüz binlerce çocuğumuza ulaştık. Çocuklarımız buralarda, en dezavantajlı bölgelerde bile sensörlere emir vererek kendi bölgelerindeki trafik sorunlarına çözümler buldular, akıllı tarım uygulamaları yaptılar, akıllı kuş yuvalarında orman yangınlarını haber veren sistemler geliştirdiler"

"Eğitim teknolojileri alanında yapacağımız ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

6- Kapadokya yeni yılı "dolu dolu" karşılayacak

Turizmci Abdullah İnal:

"Tesis olarak üç ay öncesinde yüzde 100 doluluğa zaten ulaşmıştık. Bu yıl önemli bir ivme var. Latin misafirler yoğunluk oluşturuyor. Bölgedeki birçok tesis de dolmak üzere. Büyük bir yoğunluk var"

Turizmci Muzaffer Büyükbaş:

"Çok heyecanlıyız, yeni yıl için bütün hazırlıkları tamamladık. Son odalarımızı satıyoruz. Mutlu şekilde yeni yılı karşılayacağız"

(Behçet Alkan/Nevşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Metil alkolün 2-3 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor

Sahte alkol kullanımına bağlı metil alkol zehirlenmesi, ölümcül olabildiği gibi uzun vadede, hareket ve algı bozuklukları, kalıcı görme kaybı, böbrek yetmezliği gibi geri dönülmesi zor hasarlara yol açıyor

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu:

"Bir çay kaşığı metil alkol içen kişilerde çok ciddi zehirlenme bulgularının olduğu görülüyor. Özellikle 2-3 çay kaşığı metil alkol tüketince kalıcı görme kayıplarına yol açabilir hatta 2-3 yemek kaşığı alındığında ölümcül bir reaksiyon olarak dönebilir"

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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