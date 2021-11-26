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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Kasım 2021

26.11.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Kasım 2021

20. Milli Eğitim Şurası için 5 farklı mecrada yürütülen ön hazırlıklar tamamlandıYedi yıl aradan sonra 1-3 Aralık'ta toplanacak şurada, "temel eğitimde fırsat eşitliği", "mesleki eğitimin iyileştirilmesi" ve "öğretmenlerin mesleki gelişimi" olmak üzere 3 ana konu...

6 Nisan 1920

1- 20. Milli Eğitim Şurası için 5 farklı mecrada yürütülen ön hazırlıklar tamamlandı

Yedi yıl aradan sonra 1-3 Aralık'ta toplanacak şurada, "temel eğitimde fırsat eşitliği", "mesleki eğitimin iyileştirilmesi" ve "öğretmenlerin mesleki gelişimi" olmak üzere 3 ana konu görüşülecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Paydaşların görüşlerini 'sura.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden alıyoruz. Tüm Türkiye'ye açtığımız internet sitesine 32 bin 643 görüş geldi"

"81 ili temsil edecek şekilde düzenlediğimiz hazırlık çalıştaylarımızı tamamladık"

"Akademisyenlerimizin şura raporlarını inceledik. Bakanlığımızın genel müdürlükler bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve sivil toplum kuruluşlarının şura ile ilgili raporları ile görüşleri tarafımıza iletildi"

(Selma Kasap/Ankara)

2- PTT'nin "elektrikli dağıtım araçları" Ankara'da hizmet vermeye başladı

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten:

"Enerji maliyeti açısından 7 kat daha fazla avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon salınımlı araçlarla verilen hizmetimizi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

"Maksimum menzili 220 kilometre olan elektrikli dağıtım araçlarımız, düşük şarj maliyetiyle de dikkati çekiyor. Toplam kapasitesi iki kişi olan araçlarımız, 4 ila 9 saatlik sürede şarj edilebiliyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Türkiye- Kanada ticari ilişkileri ivme kazanacak

DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Nurdan Erbuğ:

"Gelecek yılın ilk yarısında iki ülke arasında Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi toplantısının gerçekleştirilerek, mutabakat zaptının imzalanmasını arzuluyoruz"

"Müteahhitlik sektörü alanında Türk inşaat sektörü için önemli bir potansiyel var. Öyle ki Kanada, dünyanın en büyük beşinci müteahhitlik pazarına sahip. Kanada hükümetinin uygulamakta olduğu göçmen politikası ve düşük faiz oranları nedeniyle, konut sektörünün fazlasıyla aktif olduğunu söyleyebiliriz"

(Yunus Türk/İstanbul)

4- İsviçreli şirketler Türkiye'de yeni yatırımlara hazırlanıyor

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch:

"Altyapı dendiğinde akla Türkiye geliyor. İsviçre şirketleri de bu bağlamda Türk şirketleriyle iş birliği yapmaya çok istekli"

"Yüksek teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme alanında başka fırsatların olabileceğini düşünüyoruz. Bunlar hem bizim şirketlerimiz hem de Türkiye için çok karlı olabilir"

(Zeynep Canlı/Ankara)

5- Grup turizminde 2022 için hedef 300 milyon dolar

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy:

"Türkiye'nin grup turizminden dünyadaki pastadan aldığı pay, yıllık 200 milyon dolarlar seviyesinde. Bu çok düşük bir rakam. Çünkü Türkiye diğer tatil turizminde ülkeler sıralamasında ve gelen turist sayısında iyi bir yere sahip"

"Sadece düğün turizminde gelecek yıl yüzde 40-60 oranında bir büyüme bekliyoruz. Toplantı, seminer, kongre, düğün, eğlence gibi grup turizminde 300 milyon dolarlık gelire ulaşabiliriz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Kovid-19 tedavisinde D vitamininin etkinliği kanıtlandı

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden farklı birimlerin katılımıyla yürütülen ve Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören 210 vaka üzerinde yapılan çalışmayla D vitamini takviyesinin Kovid-19'dan ölüm oranını 2,14 kat azalttığı, hastanede yatış sürecini ise 1,9 kat kısalttığı tespit edildi

"D Vitamini Takviyesinin Kovid-19 Hastalığının Şiddetine Etkisi" başlıklı çalışma, Nutrients dergisinde bilimsel makale olarak yayımlandı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen:

"Çalışmada, 210 vakanın 163'üne D vitamini takviyesi verdik, diğerlerine vermedik. Takviye alarak, D vitamini düzeyi 30 ng/dl'nin üzerine çıkan vakalarımız ile D vitamini almayanları karşılaştırdığımızda, D vitamini alanlarda hem yoğun bakım ünitesi de dahil hastane yatış süresinin daha kısa olduğunu hem de ölüm oranının daha az olduğunu gözlemledik"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Karga "Şakir" bir ilçenin omzunda geziyor

Sinop'un Durağan ilçesinde "Şakir" adı verilen karga, her gün esnafı ziyaret ediyor, kendisine verilen yiyecekleri yiyerek, omuzlarda gezinti yapıyor

Esnaf Sinan Akdoğan:

"Şakir artık ilçemizin maskotu. Her gün bizi ziyarete gelir. İlçe içerisinde gezdiğimiz zaman omzumuza konar bizimle beraber gezer"

Esnaf Hülya Güneş:

"Biz Şakir'i çok seviyoruz, o da kendisini hiç özletmez her gün bizi ziyaret eder"

(Gökhan Gücüklüoğlu/Sinop) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

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milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Aralık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Kasım 2021 - Son Dakika


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