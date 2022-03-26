ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mart 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mart 2022

26.03.2022 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mart 2022

YÖK, Ukraynalı akademisyenler için Türk üniversitelerinin kapılarını açtıYÖK Başkanı Prof. Dr.

6 Nisan 1920

1- YÖK, Ukraynalı akademisyenler için Türk üniversitelerinin kapılarını açtı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar:

"Ukrayna'dan veya başka bir ülkeden güvenli bir liman arayan, huzur içerisinde bilimsel faaliyetlerine devam etmek isteyen bütün bilim insanlarına kapılarımızın açık olduğunu, Türkiye'de mutlu olabileceklerini ifade etmek isteriz"

"Bütün dünyada olduğu gibi Ukrayna'da muhtelif okullarda okuyan, belirli şartları yerine getirebilmiş yabancı öğrenciler de üniversitelerimize başvuruda bulunabilirler"

(Ergün Haktanıyan/Selma Kasap/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 1,5 milyar liraya yaklaştı

Tebligatların elektronik ortamda gönderilmesiyle 3 bin 601 ton kağıt tasarrufu elde edildi, 61 bin 212 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Uygulamayla bugüne kadar 102 milyon 877 bin 373 tebligatın elektronik ortamda iletimi sağlandı

(Kemal Karadağ/Ankara)

3- Alman tekstil mühendisleri üretim deneyimi için Türkiye'ye gelecek

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği Başkanı Ergin Aydın:

"TİHCAD ile Almanya'nın önde gelen tekstil şirketlerini bünyesinde bulunduran Dialog Textil Bekleidung e.V. iş birliği kapsamında, Alman tekstil mühendisleri ile Türk tekstil mühendisliği öğrencilerinin değişimi söz konusu olacak"

"Kullanacağımız kıyafetler sanal ortamlarda yani metaversede çok daha yaygın hale gelecek ve insanların giyim alışkanlıkları değişecek. Bu entegrasyonu yapan şirketler başarıyı yakalayacak"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

4- Türkiye'ye 9 milyon avroluk fabrika kuran SCHOTT, yatırımlarını sürdürecek

SCHOTT Orim, Pazarlama, Satış ve AR-GE'den Sorumlu Direktörü Mesut Tahtacı:

"Türkiye'deki üretim dinamiği git gide daha çok katma değer üreten, daha çok teknoloji üreten, yenilikçi ürünlere doğru kayıyor"

"Türkiye potansiyeli çok yüksek bir ülke, bunun göstergesi olarak SCHOTT, 9 milyon avro olan grup tarihinin en büyük yatırımını Türkiye'ye yapıyor"

(Muhammed Emin Horuz/İstanbul)

5- Eski tip sürücü belgeleri yıl sonuna kadar değiştirilebilecek

Bu yılın sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak

Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara idari para cezası uygulanacak

(Sefa Şahin/Ankara)

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Münir Karaloğlu, Türkiye, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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