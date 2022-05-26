ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mayıs 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mayıs 2022

26.05.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mayıs 2022

TOMA'ya Dünya Kupası göreviTürk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Katar'a ihraç ettiği araçlara Ejder TOMA'yı eklediEjder TOMA, Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nda güvenlik önlemlerinde görev alacak(Göksel Yıldırım/Ankara)2- Fındığın ayak izini...

6 Nisan 1920

1- TOMA'ya Dünya Kupası görevi

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Katar'a ihraç ettiği araçlara Ejder TOMA'yı ekledi

Ejder TOMA, Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nda güvenlik önlemlerinde görev alacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Fındığın ayak izini çıkarıp üretimde verimi artırmayı hedefliyorlar

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile fındık üreticisi bir firmanın başlattığı proje kapsamında fındığın çevresel ayak izinin hesaplanıp daha temiz ve verimli üretim haritası çıkarılması amaçlanıyor

Prof. Dr. Levent Kurnaz:

"İklim koşulları bizi gittikçe zorluyor. Eskiden fındık tarımı 700 metre kotunun altında yapılıyordu. Şimdi 700 metre kotunun altında düzenli olarak neredeyse her sene don yemeye başladı. 700 metre kotunun üstünde don yok ama fındık tam yetişmiyor. Bizim artık bu konuda dünya lideri bir ülke olarak bilimsel yaklaşmamız gerekiyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Görüntülü)

3- ASO üyelerinin karbon vergisi yükünü düşürmek için harekete geçti

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir:

"Sınırda karbon düzenlemesinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında, Türkiye ön sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle ülkemiz sanayicileri olarak topyekun bir mücadelenin içine girmek zorundayız"

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- WEF MENA Direktörü Kairoz: "Türkiye bölgede ve ötesinde çok önemli bir rol oynuyor"

"Türkiye, Ukrayna krizinde güvenilir bir arabulucu ve Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz mevcut"

(Gökhan Kurtaran/Davos)

5- Türk demokrasisinin utanç tarihi: 27 Mayıs 1960

Seçilmiş başbakan ve iki bakanı idama götüren 27 Mayıs Darbesi'nin üzerinden 62 yıl geçti

27 Mayıs 1960 sabahı gerçekleştirilen askeri ihtilal sonrası, Anayasa ve TBMM feshedildi, siyasi faaliyetler askıya alındı

Yassıada yargılamaları sonucunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildi

(Barış Gündoğan/Ankara)

6- Kalp nakliyle hayata tutundu, şimdi kalbi organ nakli için atıyor

Karaman'da yaşayan ve 12 yıl önce kalp nakli olan 63 yaşındaki Ercan Çalışkan, kentte 2018'te kurduğu dernekle nakil bekleyen hastalar ile ailelerine destek oluyor, düzenlediği etkinliklerle organ bağışına dikkati çekiyor

Dernek çatısı altında bugüne kadar çok sayıda kişinin nakil olmasına vesile olan Ercan Çalışkan:

"Hiçbir karşılık beklemeden bu insanları yeri geldiğinde Antalya'ya götürüyor, maddi manevi destek oluyoruz. Tedavilerini sağlıyoruz. Hocalarımla kardeş gibi olduk. En büyük sevincimiz bu insanları sağlıklı olarak görmek"

(Mehmet Çetin/Karaman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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