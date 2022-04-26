ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Nisan 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türk Polis Teşkilatının "çelik kanatları", Dünya Pilotlar Günü'nde kapılarını AA'ya açtı

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Pilot Komiser Ebru Melek:

"Türk ve dünya kadınlarına örnek teşkil etmemiz gurur verici. O yüzden bu mesleğe daha sıkı sarılıp gururla, severek yapıyoruz"

Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Komiser Özge Karabulut:

"Zorlu operasyonlarda görevlerimize devam ediyoruz ve 7/24 Türk polisini göklerde temsil ederek her zaman görevimizin başındayız"

(Aykut Karadağ/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk zırhlısı yurt dışında havan attı

Nurol Makina, zırhlı araç ihraç ettiği Macaristan'da bu kez havan araçlarını sergileyip başarılı atış testi gerçekleştirdi

Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 havan araçları, konvansiyonel ve asimetrik harekat ortamlarında komando, piyade, motorlu ve mekanize piyade birliklerinin görmeden ateş desteği ihtiyacını karşılayabilmek için 81 ve 120 milimetre havanla görev yapabiliyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- ABD'li yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin artması bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tamamladığı ABD ziyareti kapsamında üç farklı yatırımcı toplantısında reel sektör ve portföy yatırımcılarıyla bir araya geldi

Yatırımcılar son yapılan sukuk ihracının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye'nin potansiyeline olan güçlü inançlarını ve ülkedeki yatırımlarını daha da artırmak istediklerini dile getirdi

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

4- Kaza kara noktalarından 28'i daha güvenli hale getiriliyor

Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2003 yılından bu yana 1677 kaza kara noktasında iyileştirme çalışmaları tamamlandı

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç:

"Trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda, kaza kara noktalarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi önem kazanmaktadır"

"Bugüne kadar yapılan çalışmalarla kara noktaların iyileştirildiği yerlerde trafik kazalarının azaldığı görülüyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- Cep telefonlarını, giyilebilir ve organik güneş piliyle şarj etmeyi hedefliyor

Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki ekip arkadaşlarıyla güneş pilini kumaşa işleyen ve giyilebilir bu teknolojiyle led lambaları çalıştırmayı, bir bataryayı şarj etmeyi başaran Prof. Dr. Serap Güneş, şimdi de suda eriyen tek kullanımlık biyoplastiklere güneş pili işleme teknolojisi üzerinde çalışıyor

Güneş:

"Daha geç olmadan kendimiz belki kurtulacağız ama çocuklarımız, torunlarımız nesillerimiz önemli. Türkiye'nin istiklali ve istikbali güneş enerjisinde. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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