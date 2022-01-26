ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü, 10 ton hayalet ağdan temizlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

" Beyşehir Gölü'nde toplam 683 dalış gerçekleştirdik. 35 kilometre uzunluğunda 10 bin kilogram ağırlığındaki hayalet ağı gölümüzden çıkardık. İnşallah en kısa sürede de gölümüzü tamamen hayalet ağlardan arındırmış olacağız"

"Yine gölümüzde su seviyesi, su kalitesi ve hava kalitesi ölçüm istasyonları kurduk. Böylece göldeki su seviyesi değişikliklerini, iklim değişikliği verilerini, hava kalitesi verilerini, suyun kalite özelliklerini anlık olarak izliyoruz"

(Melike Keskin/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Elektronik belge uygulamalarının kapsamı genişletildi

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu:

"1 Mart'tan itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda, vergiler dahil toplam tutarın 5 bin lirayı, vergi mükelleflerine düzenlenenlerde ise 2022 yılı için 2 bin lirayı aşması halinde, faturaların e-arşiv fatura olarak düzenleme zorunluluğu başlayacak"

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

3- Şampiyon taylardan TİGEM'e 2021'de 45,2 milyon liralık rekor gelir

TİGEM, geçen yıl 273 safkan Arap tayının satışından son 10 yılın en yüksek gelirini elde etti

Satışlarda, koşu tayı ortalaması 105 bin lira, elit tay ortalaması 426 bin lira ve genel ortalama 166 bin lira olarak hesaplandı

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- Karadeniz'den nem topladı, İstanbul'a kar bıraktı

Norveç Bergen Üniversitesi araştırmacısı Dr. Ozan Mert Göktürk:

"Karadeniz üzerindeki soğuk hava o kadar çok ısı çekip nem toplayıp karakter değiştirdi ki kendi rüzgarları olan, deniz üzerinde dönen bağımsız bir yağışlı hava sistemine, yani küçük ölçekli bir siklona dönüştü"

"Kısa süre içerisinde yerel bazda düşen karın miktarı ve yağışın sürekliliği bakımından '2022 İstanbul Siklonu', adını devler arasına yazdırmıştır"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularımızı tanıyalım: Özlem Çarıkçıoğlu

Kayakta alp disiplininde mücadele edecek Özlem Çarıkçıoğlu:

"Öncelikli hedefim 2018'den daha iyi bir performans sergilemek"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı)

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