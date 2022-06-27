ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Haziran 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Haziran 2022

27.06.2022 10:44
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Haziran 2022

Yurt dışında kurulacak lojistik dağıtım ağı için projeler bekleniyorİhracatçıların lojistik sorunlarının çözümü amacıyla yüzde 70'e varan oranlarda desteklenmesi kararlaştırılan yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının öncelikli olarak Avrupa ve Karadeniz'deki pazarlara yönelik...

6 Nisan 1920

1- Yurt dışında kurulacak lojistik dağıtım ağı için projeler bekleniyor

İhracatçıların lojistik sorunlarının çözümü amacıyla yüzde 70'e varan oranlarda desteklenmesi kararlaştırılan yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının öncelikli olarak Avrupa ve Karadeniz'deki pazarlara yönelik kurulması öngörülüyor

Belirlenen bölgeleri içeren ve uygun görülen yurt dışı lojistik dağıtım ağı projeleri, Ticaret Bakanlığınca destek kapsamında değerlendirilecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- IEA Başkanı Birol, enerji krizine karşı "olağanüstü önlem" çağrısı yaptı:

"Bir yandan mevcut üreticilerin petrol ve gaz üretimini artırıp arza katkı yapması diğer yandan da talebi düşürmek için önlemler alınması gerekiyor"

"Bu tedbirleri almadan Rusya gibi dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçısı olan bir ülkenin ihracatındaki ciddi düşüşleri telafi etmek mümkün değil"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- Küresel ekonomiye yönelik artan durgunluk endişesiyle emtia piyasasındaki satışlar derinleşti

Buğday 9,3425 dolarla 3,5 ayın, mısır 6,4550 dolarla 4 ayın, soya fasulyesi 13,9925 dolarla 5 ayın, pamuk 97,33 dolarla 9 ayın ve şeker 18,15 dolarla 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"ABD ve Avrupa'da buğday hasadının beklentilerden hızlı ilerlemesi kısa vadeli arz beklentilerini artırdı"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- KOSGEB kurslarına katılan modacı kendi işinin patronu oldu

Moda tasarımcısı iş insanı Songül Başar:

"Mutfağında başlayarak öğrendiğimiz işimizle bugün 39 ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Şükürler olsun, Rabbim bize bu görevi nasip etti, 85 kadına istihdam sağlıyoruz"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Faraşin Yaylası'ndaki göçerlere sağlık taraması ve ilk yardım eğitimi

Kilometrelerce yol kat ederek Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki Faraşin Yaylası'na ulaşan doktor ve hemşireler, göçerlere sağlık hizmeti sundu, ilk yardım konusunda maket bebek üzerinde uygulamalı bilgilendirme yaptı

Dr. Engin İldeniz:

"Burada solunum yolu kapanması veya cisim kaçması durumunda bir saniyenin bile çok önemi var. Verdiğimiz eğitimlerle bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olabileceksek ne mutlu"

(Ekrem Payan-Ömer Yasin Ergin/Şırnak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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27 Haziran 2022 Atv Yayın Akışı 27 Haziran 2022 Atv Yayın Akışı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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