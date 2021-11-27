ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- "Kaza kara noktaları"nda iyileştirme seferberliği

Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2003 yılından bu yana 1666 kaza kara noktasında iyileştirme çalışmaları tamamlanırken bu yıl sonuna kadar 50 noktada daha gerekli düzenlemelerin bitirilmesi hedefleniyor

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç:

"Trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda kaza kara noktalarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi önem kazanmaktadır"

"Bugüne kadar yapılan çalışmalarla kara noktaların iyileştirildiği yerlerde trafik kazalarının azaldığı görülüyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Türkiye'nin ambulans uçakları, şifa bekleyen 154 hasta için 53 ülkeye uçtu

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklar, yurt dışında acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım eli uzatmak için 5 kıtaya havalandı

KKTC 14, Kosova ve Hollanda 10'ar, Fransa 7, Azerbaycan ve Lübnan 6'şar kişiyle, bu yıl en fazla hastanın getirildiği ülkeler oldu

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

3- Türk Kızılay dünyadaki 20 milyonu aşkın insana yardım eli uzattı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

"18 ülkede Kızılay'ımızın daimi delegasyonları insani operasyonlar yapıyor. Bunların pek çoğu çatışma ve afet bölgeleri"

"Belarus ve Polonya sınırında yaşanan düzensiz göç hareketlerinde insan onuruna yakışmayan birtakım manzaralarla karşı karşıya kalıyoruz. Bizzat Belarus'a giderek 3 hafta önce Belarus Kızılhaç'ımıza desteklerimizi ifade ettik"

(Özgün Tiran/Kırklareli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Küresel piyasalar Kovid-19 salgınında Nu varyantıyla negatif seyretti

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış Nu varyantı tespit edilirken yeni varyantın ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün sert satıcılı geçmesine sebep oldu

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19'un Nu varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirdi

Hafta başından bu yana yükseliş eğilimi göstererek yüzde 1,68'lere tırmanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yaklaşık 16 baz puan düşerek yüzde 1,48 seviyesine indi

Kovid-19 salgınında Nu varyantının ekonomilerde kapanmaları tekrar artırabileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11,60 değer kaybıyla 21 Nisan 2020'den bu yana en güçlü günlük düşüşünü gerçekleştirirken haftalık bazda yüzde 8 azalışla 71,70 dolara geriledi

(Murat Aslan/İstanbul)

5- Odun dışı orman ürünlerinde 2023'te 2 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor

Bu ürünlerde 2002'de 152 milyon dolar seviyesindeki ihracat, geçen yılın sonunda 1 milyar 350 milyon dolara ulaştı

Dünya defne ihracatında ilk sırada bulunan, kekikte de talebin yarısından fazlasını karşılayan Türkiye'nin bu yılki odun dışı orman ürünleri ihracatının 1,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

6- Mete Gazoz'un hayali kız kardeşi Melisa ile olimpiyatlarda yarışmak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye okçuluk tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazanan Mete Gazoz:

"(Kardeşi Melisa Gazoz) İleride beraber milli takımda, olimpiyatlarda madalya alabileceğimizi düşünüyorum. Olimpiyatlara beraber katılmak ve kürsüye çıkmak istiyorum"

Genç okçu Melisa Gazoz:

"Hedefim ilk önce milli takıma girmek. Ondan sonra uluslararası yarışmalara gidip orada dereceler elde etmek. En büyük hayalim ise olimpiyatlara gidip orada madalya kazanmak"

(İlyas Gün/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Paralimpik milli sporcu Raziye öğretmen, azmiyle öğrencilerine örnek oluyor

Aksaray'da genç yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle yüzde 60 görme kaybı oluşan Görme Engelli Judo Milli Takımı sporcusu Aksaraylı öğretmen Raziye Uluçam, azmi ve çalışkanlığıyla takdir topluyor

Raziye Uluçam:

"Öğretmenlik mesleğini yapmak için doğmuşum. Bir öğrenciye bir şeyler öğretebilmek benim için çok değerli"

"Ülkemizin imkanları çok fazla. Siz yeter ki bir şey yapmaya karar verin. Sadece kendinize hedefler koyun ve bu yönde ilerleyin. Bir olimpik sporcu ne kadar değerliyse paralimpik sporcularımız da o kadar değerli"

(Zekeriya Karadavut/Aksaray) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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