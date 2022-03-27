ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Bakan Varank'tan tekstilde rekabetçilik için daha fazla geri dönüşüm vurgusu:

" Türkiye'yi tekstil sektöründe rekabetçi tutmak istiyorsak bu alanlara daha fazla yatırım yapmamız lazım"

"Kumaş ya da diğer atıklara çöp gözüyle bakan insanlar var. Geldiğimiz noktada artık hiçbir atık çöp değil. Bütün atıkları tekrar ham madde olarak kullanmak mümkün"

(Mehmet Çalık/Sebahatdin Zeyrek/Uşak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk savunma sanayisi iddiasını Malezya'ya taşıyor

Türkiye'den 32 firma ve kuruluş yeni iş birliği ve ihracat fırsatları için 28-31 Mart'ta Kuala Lumpur'da düzenlenecek Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'na katılacak

Malezya, Türk şirketlerinin ürettiği zırhlı kara araçları, botlar ve silah sistemlerini kullanıyor, Türk savunma sanayisi Anka, Hürjet, Deniz Karakol Uçağı ve telsiz projeleriyle yeni iş birlikleri teklif ediyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Dünyanın köklü üniversitelerinden İTÜ 250. yılında ilk 500'e girmeyi hedefliyor

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu:

"Hedefimiz, İTÜ'nün dünyada ilk 500 üniversite içerisine girmesini sağlamak"

"Uluslararası anlamda uzaktan eğitimde İTÜ'nün önderlik yapabileceği bir platform oluşturmak istiyoruz. Ayrıca bir araştırma üniversitesi olarak Ar-Ge'nin kurumsallaşmasını İTÜ'de bilhassa önemsiyoruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- SGK'nin kreş desteği 18 bin çalışan annenin yüzünü güldürdü

Kurumun, AB Delegasyonu'nun iş birliğiyle 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden üç yılda 18 bin anne faydalandı

Annelere aylık 100 avro kreş ve her eğitim yılı için 100 avro kırtasiye ödemesi olmak üzere, toplam 22 milyon avro destek sağlandı

(Özcan Yıldırım/Ankara)

5- Borsada hizmet sektörü şirketlerinin karı 2021'de yaklaşık 5 katına çıktı

Borsada hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı, geçen yıl 37 milyar 627 milyon liraya yükseldi

Ana sektör endeksleri arasında en fazla karı, 146 milyar 161 milyon lirayla mali endekse dahil şirketler elde etti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Ramazan ayı erzak kolileri satışta

Marketler ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolileri, farklı marka ve içerik seçenekleriyle 99,90 lira ila 349,90 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor

Yardımlaşma ve paylaşmanın öne çıktığı ramazan ayında bazı marketler, geleneksel ramazan kolilerinin yanı sıra hediye çeki imkanı da sağlıyor

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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