ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- "Savaşan Şahin" F-16'lar, kadın pilotların kumandasında vatanı koruyor

Bandırma'daki 161. Filo'nun kadın F-16 pilotu:

"Uçmak benim için bir tutku. Kendimi gerçekten 'ben' olarak, öz güvenli ve özgür hissettiğim, mutlu olduğum bir eylem. F-16 ise uçmak istediğim tek uçak"

"Liseyi Balıkesir'de okudum, bir nevi jet sesiyle büyüdüm, uçakları her gördüğümde çok heyecanlanıyordum. Beni bu mesleğe çeken de bu oldu, babam bana kendi arabasını vermezken devletimiz bir uçak verdi"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Terör örgütü YPG/ PKK kazıdığı tünellerin içine hücreler inşa ediyor

AA'nın görüntülediği tünellerin içerisinde hücreler, mazgallı kapılar, havalandırma boşlukları, kazı aletleri ve elektrik hatları bulunuyor

YPG/PKK, işgalinde tuttuğu yerleşimlerde kazdığı tünellerde alıkoyduğu sivilleri çalıştırıyor

(Ömer Koparan/Ethem Emre Özcan/Münbiç/Aynularab) (Görüntülü)

3- "Çevreci yeşil çayı", tüketicinin ayağına götürüyor

Girişimciliğini çevre hassasiyetiyle birleştiren iş insanı Ferhan Geylan, hiç ilaçlanmamış topraklarda ürettiği, elektrik kullanmadan soğuk demlediği yeşil çayı, yeniden kullanılabilir cam şişelerde tüketicinin evine kadar götürürken çay posalarını da gübre olarak yeniden toprağa kavuşturuyor

Ogliv Yönetim Kurulu Başkanı Geylan:

"Kendimize 7 temel değer zinciri belirledik. Bunlar; sürdürülebilir tarım, adil ticaret, yerel varlıklar üzerinden sürdürülebilir kalkınma, iklim, sıfır atık ve döngüsel ekonomi, ürüne adil erişim ve bilinçli yaşam hareketi"

(Ayşe Erkeç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- BES'teki çocukların birikimi 1 milyar liraya dayandı

SEDDK Başkan Vekili Ali Ersoy:

"Vatandaşlarımızın teveccühü sayesinde gerçekleşen rakamlar temkinli tahminlerin çok üstünde gerçekleşmiştir. Henüz, 1 yıllık süre tamamlanmış olmasına rağmen, 18 yaş altı 400 bine yakın katılımcımız sisteme dahil olmuş, bunların toplam fon büyüklüğü 1 milyar TL'ye yaklaşmıştır"

"14 milyon civarındaki katılımcı ve çalışanımız ile 271 milyar TL'si BES tarafında, 21 milyar TL'si ise OKS tarafında olmak üzere yaklaşık 292 milyar TL büyüklüğe ulaşıldı"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

5- Türkiye'nin küresel yumuşak gücü hızla artıyor

BrandFinance Üst Yöneticisi David Haigh:

"Türkiye'yi çok iyi bir ortak olarak gören, kendisine hayranlıkla bakan birçok ülke var. Özellikle Orta Doğu'da"

"Uluslararası arenada herkesin güvendiği markalara sahip olunursa bu Türkiye'nin yumuşak gücünü kuşkusuz artıracaktır"

(Gökhan Kurtaran/Davos)

6- Hac organizasyonunda yaklaşık 1950 Diyanet personeli görev yapacak

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan:

"Hacılarımızın sağlığını son derece önemsiyoruz, bu sene sağlık ekibimizi daha güçlü hale getirdik. Sağlık ekibimizin konaklayacağı Mekke hastanemize, hastaneyi hazır hale getirmeleri için öncesinde bir ekip gönderdik"

"Vatandaşlarımız için dijital ortamda haccın menasiki, Arafat'ı, ihramı, tavafı ve hacca dair tüm bilgileri ihtiva eden güncel videolar hazırladık. Bu videoları hacılarımızın telefonlarına göndereceğiz, Genel Müdürlüğün YouTube sayfasından da izlemelerini sağlayacağız"

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Çoban köpeği Aksaray malaklısı özenle yetiştiriliyor

Aksaray'da iri cüsseleri, koruma içgüdüleri ve uysal yapılarıyla dünya çapında ilgi gören çoban köpeği malaklı üreticilerinden Nevzat Tunçbeden:

"Sabah erken saatlerde mamalarını ve sularını veriyoruz. Ardından temizliklerini her gün yapıyoruz. Hayvanları tavuk kemiği, süt, mama, arpa unu ve sakatatla besliyoruz"

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı Muammer Tıpırdamaz:

"Her yıl Aksaray'dan 300-500 yavru, damızlıklardan da 50-100 arasında köpeğimiz yurt içi ve dışına satılıyor"

(Zekeriya Karadavut/Aksaray) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- 112 yıllık çınarın, sarı-lacivert şampiyonluk hikayesi

Tekrar Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk yolunda yaşadıklarını başkan Faruk Koca ve teknik direktör Mustafa Dalcı, AA'ya anlattı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca:

"Hamdolsun biz kadro kurarken, hazırlık sürecini geçirirken, hep şampiyonluğa odaklandık. Bütün yönetici arkadaşlarım, teknik heyet, futbolcular ve taraftarımız bütün artıları yan yana getirdi ve hedefe ulaştık"

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mustafa Dalcı:

"Ligi forse eden bir Ankaragücü vardı. Son yıllarda bu kadar erken şampiyon olup lige çıkan bir takım hatırlamıyorum"

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı- Görüntülü)

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