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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Aralık 2021

28.12.2021 10:45
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Aralık 2021

Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindiTürkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda taş dolgu tamamlandıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İnşaatın alt ve üstyapılarının tamamı düşünüldüğünde projede yüzde 90...

6 Nisan 1920

1- Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda taş dolgu tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"İnşaatın alt ve üstyapılarının tamamı düşünüldüğünde projede yüzde 90 oranında gerçekleşmeye ulaşıldı"

(Muhittin Sandıkçı/Rize) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Yeni yılla birlikte sulh ceza hakimliklerinin vereceği tutuklama ve adli kontrol kararlarına itirazları başka bir sulh ceza hakimliği yerine bir üst mahkeme olan asliye ceza mahkemesi hakimleri değerlendirecek

Adli kontrol süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde en çok 2 yıl olacak, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek 1 yıl daha uzatılabilecek

(İsmet Karakaş-Ankara)

3- TMO gelecek yıl da girdi maliyetlerini dikkate alarak alım fiyatı açıklayacak

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal:

"Üretimi etkileyen tüm maliyet unsurlarını hesaba katarak buğday, arpa ve diğer tarım ürünlerinin alım fiyatlarını açıklayacağız ve o fiyatlar üzerinden de alım yapma taahhüdünde bulunacağız"

"Dolayısıyla üreticilerimizin maliyetlerinin artmasından dolayı ürünlerinin değerinin azalacağı veya değerini bulamayacağı gibi bir endişeye kapılmalarına gerek yok"

(Mustafa Çalkaya/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Almanya'da "ECB" memnuniyetsizliği

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da, ECB'nin tahvil alımları ve sıfır faiz politikası "yüksek enflasyon" nedeniyle eleştiri konusu olmaya başladı

Alman ekonomisinin temsilcileri ve bankaları, son aylarda ECB'yi aslında kontrol altında tutmak istediği enflasyonu "para dağıtarak" körüklemekle suçladı

Alman basını ECB Başkanı Lagarde'ı hedef alırken, Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann varlık alımlarının "kademeli" olarak azaltması gerektiğini savundu

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

5- Ölüme itilen düzensiz göçmenlere "yaşam eli" uzatıyorlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişleri önlemeye çalışırken, Yunanistan'ın aksine Ege'nin buz gibi sularında sıkışan düzensiz göçmenleri ölüme terk etmiyor

Ekiplerin Yunanistan'dan geri itilen ve Çeşme açıklarında aralarında çocukların da olduğu 19 düzensiz göçmeni kurtarma operasyonunu AA ekibi görüntüledi

Kurtarılanlardan 16 yaşındaki Filistinli Ahmet Hannevi:

"Yunanlılar bizi karada yakaladı. Demirlerle bize vurdular. Telefonlarımızı, paralarımızı alıp can salıyla denize bıraktılar. Biz yüzme biliyoruz ama çocuklar vardı yanımızda. Onlar yüzme bilmiyor, can salının batmasından çok korktuk"

(Hüseyin Bağış/İzmir) (Fotoğraflı/Görüntülü)

6- Binlerce güvercin, dondurucu soğukta sobayla ısıtılan otelde konaklıyor

Diyarbakır'da 3 blokta hizmet veren "Güvercin Oteli"nde bakılan, fındık, fıstık, badem ve onlarca çeşit yemle beslenen yaklaşık 10 bin güvercin kış aylarında odun ve elektrik sobasıyla ısınıyor

Otel yöneticisi Mehmet Batmaz:

"Kış aylarında talep daha fazla oluyor. O nedenle bu otelde yer bulmak ayrıcalıklı oluyor ve talep arttığı için yer bulunamıyor"

Güvercin meraklılarından Abdullah Yaman:

"Kış aylarında yumurtalar soğuyor, güvercinler de soğuktan donuyordu. Burada ısıtma sistemi olduğu için kışın da yavru alabiliyoruz"

***

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Rize Artvin Havalimanı, Adil Karaismailoğlu, Yunanistan, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Aralık 2021 - Son Dakika


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