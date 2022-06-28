ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Haziran 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Haziran 2022

28.06.2022 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Haziran 2022

"Hudut kartalları" yerli ve milli silahlarla sınır güvenliğini sağlıyorTürkiye-Suriye sınırının Kilis hattında konuşlu 7.

6 Nisan 1920

1- "Hudut kartalları" yerli ve milli silahlarla sınır güvenliğini sağlıyor

Türkiye- Suriye sınırının Kilis hattında konuşlu 7. Hudut Bölük Komutanlığı personeli, terörle mücadelenin yanı sıra yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor

(Mehmet Akif Parlak/Kilis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk araştırmacılar, Kovid-19 ve influenzaya karşı geliştirilen "burun spreyi" için insan deneylerine geçiyor

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde görevli Doç. Dr. Urartu Şeker ve ekibi, Kovid-19 ve influenza gibi virüslerin insan hücrelerine tutunmasını engelleme potansiyeli bulunan ve hayvan deneyleri tamamlanan burun spreyinin insan deneylerine başlanması için izin başvurusunda bulundu

Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Urartu Şeker:

"Hayvan deneylerinde gördüğümüz sonuca göre, burun spreyinin koruma süresi virüsün en yüksek dozlarında 3-4 saat arasında farklılaşıyor, daha düşük virüs dozlarında daha uzun süre koruma bekliyoruz"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti

Terör örgütü DEAŞ üyesi üç canlı bombanın 28 Haziran 2016'da düzenlediği; 45 kişinin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin davada, 6 sanık 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 2 bin 604 yıl hapis cezası aldı, 26 sanık beraat etti

İstinaf sürecinden geçen dosyanın Yargıtaydaki temyiz incelemesi sürüyor

(Melike Gallenkuş/Başak Akbulut Yazar/İstanbul)

4- Enflasyonla mücadele küresel ekonomide resesyon endişelerini artırıyor

Belirsizliklerle dolu büyüme tahminleri, stagflasyon tehlikesi, yükselen faiz oranları, küresel gıda krizi ve Kovid-19 salgını gibi faktörler küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit ediyor

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız:

"Şu andaki sinyallere baktığımızda küresel enerji fiyatlarının ikiye katlandığını görüyoruz. Bu bile tek başına resesyonu tetikleyebilir. Küresel gıda fiyatlarının bu sene yüzde 37 artması bekleniyor. Hem üreticiler hem de hane halklarını zor günler bekliyor"

(Bahattin Gönültaş/Dilara Zengin-Berlin/Washington)

5- Aslan balığı, Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajına giriyor

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçelerini tercih eden dalışseverler, birbirinden farklı deniz canlılarını doğal ortamında görme imkanı buluyor

Seferihisar Dalış Merkezi sahibi Aydın Tunca:

"Her dalışta en az 4-5 aslan balığı görebilirsiniz. Aslan balığının sakıncalarını biliyoruz fakat görsel olarak çok müthiş canlılar"

(Mahmut Serdar Alakuş/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Milli boksör Şennur Demir, kariyerine Avrupa şampiyonluğuyla veda etmek istiyor:

"Benim spor yapma yılıma göre erken bırakıyorum ama mecburuz. Kurala uyacağız. Az süre kaldı, Avrupa şampiyonu olarak bitirmek istiyorum"

"Benjamin Button filmini izlemiştim, hayatımı ona benzetmiştim. Hayatım onun gibi sondan başa doğru döndü. Boksla hayatımda birçok şey değişti"

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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