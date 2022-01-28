Üye Girişi
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ocak 2022

28.01.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ocak 2022

ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 9 milyona yaklaştı, 37 merkezi yerleştirme yapıldıÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Geçen yıl 56 sınav düzenledik.

6 Nisan 1920

1- ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 9 milyona yaklaştı, 37 merkezi yerleştirme yapıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:

"Geçen yıl 56 sınav düzenledik. Bu sınavlarda toplam 223 test, testlerde toplam 11 bin 355 soru kullanıldı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde 1783 akademisyen görev aldı"

"Sınavlarda toplam 1 milyon 377 bin 487 kişi görev aldı. En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav toplam 772 bin 661 kişinin görev yaptığı YKS oldu"

(Selma Kasap/Sefa Şahin/Ankara)

2- Avrupa'nın Rus gazına alternatifi ABD, Katar ve Avustralya LNG'si olarak görülüyor

Brookings Enstitüsü Enerji Güvenliği ve İklim İnisiyatifi Müdürü Samantha Gross:

"ABD, Katar ve Avustralya, dünyanın en büyük LNG üreticileri ve Avrupa için ilk başvurulabilecek noktalar. Biden yönetimi kimlerle görüştükleri konusunda çok temkinli ancak bu ülkeler en muhtemel adaylar"

Avrupa Politika Merkezi Analisti Marco Giuli:

" Rusya'nın arz kesintilerinin ikamesi ancak depolama ve LNG rotalarının değiştirilmesiyle sağlanacaktır. Bu da LNG kargo rotalarının Asya'dan Avrupa'ya yönlendirilmesi için Avrupa'daki fiyatların uygun seviyede olmasından geçiyor"

(Ebru Şengül Cevrioğlu/İzmir)

3- Antalya'da yıl boyunca üretim yapılan seralarda "zirai don" nöbeti

Örtü altı tarımda lider konumundaki kentte, son günlerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle mahsulü korumak isteyen üreticiler, seralarda ısıtma, yağmurlama ve dumanla yapıyor

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca:

"Şu anda hasar tespit olacak şekilde bir don olayı olmadı. Üreticilerimizin uyarılarımızı, meteorolojik bilgileri takip etmeleri ve en önemlisi de tarım sigortalarını ihmal etmemelerini öneriyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Servet Tümer/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık ekipleri karlı dağları aşarak hayat kurtarıyor

Paletli ve snowtrack ambulans desteğiyle yer yer 2 metreyi bulan karlı yollarda vakalara ulaşma çabası gösteren Erzurum'daki sağlıkçılar, görüş mesafesinin zaman zaman kaybolduğu yollarda araçtan inip yolu bulmaya çalışıyor

(Hilmi Tunahan Karakaya/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Smyrna Tiyatrosu'nda antik tuvaletin ardından antik geçit bulundu

İzmir'in merkezindeki antik kentte yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 26 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde "L" biçimindeki geçidin, izleyicilerin tiyatroya ulaşması için inşa edilmiş bir "vomitoryum" olduğu belirtiliyor

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy:

"Oldukça iyi kondisyonda bir yapı ortaya çıkardık. Tiyatro yavaş yavaş şekilleniyor"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Kısa kulvar sürat pateninde ilk olimpiyat heyecanı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateninde yarışacak Furkan Akar, bu branşta Türkiye'yi oyunlarda temsil edecek ilk sporcu olacak

Milli Sporcu Furkan Akar:

"Türkiye'de bu başarının kahramanı olmak bambaşka bir duygu"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500

Halis aygün, Antalya, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ocak 2022 - Son Dakika


ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı         
10:46
Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de         
10:37
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Van'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı Van'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı         
10:11
EPDK 2022 doğal gaz tüketim tahminini açıkladı: 60 milyar metreküp EPDK 2022 doğal gaz tüketim tahminini açıkladı: 60 milyar metreküp         
08:53
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01

Son Dakika Haberleri
10:45 ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı
10:44 Ece Erken eşinin son anlarını izledi, görüntülerini okşadı ve "Yapayalnız kimse yok" dedi!
10:36 Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de
10:33 Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
10:19 Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı
10:18 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri
10:14 Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!
10:12 Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!
10:03 İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar
10:00 Mahkum'da neler oldu? Barış ve Fırat'ı neler bekliyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 10:51:44. #1.12#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ocak 2022 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement