ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 9 milyona yaklaştı, 37 merkezi yerleştirme yapıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:

"Geçen yıl 56 sınav düzenledik. Bu sınavlarda toplam 223 test, testlerde toplam 11 bin 355 soru kullanıldı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde 1783 akademisyen görev aldı"

"Sınavlarda toplam 1 milyon 377 bin 487 kişi görev aldı. En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav toplam 772 bin 661 kişinin görev yaptığı YKS oldu"

(Selma Kasap/Sefa Şahin/Ankara)

2- Avrupa'nın Rus gazına alternatifi ABD, Katar ve Avustralya LNG'si olarak görülüyor

Brookings Enstitüsü Enerji Güvenliği ve İklim İnisiyatifi Müdürü Samantha Gross:

"ABD, Katar ve Avustralya, dünyanın en büyük LNG üreticileri ve Avrupa için ilk başvurulabilecek noktalar. Biden yönetimi kimlerle görüştükleri konusunda çok temkinli ancak bu ülkeler en muhtemel adaylar"

Avrupa Politika Merkezi Analisti Marco Giuli:

" Rusya'nın arz kesintilerinin ikamesi ancak depolama ve LNG rotalarının değiştirilmesiyle sağlanacaktır. Bu da LNG kargo rotalarının Asya'dan Avrupa'ya yönlendirilmesi için Avrupa'daki fiyatların uygun seviyede olmasından geçiyor"

(Ebru Şengül Cevrioğlu/İzmir)

3- Antalya'da yıl boyunca üretim yapılan seralarda "zirai don" nöbeti

Örtü altı tarımda lider konumundaki kentte, son günlerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle mahsulü korumak isteyen üreticiler, seralarda ısıtma, yağmurlama ve dumanla yapıyor

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca:

"Şu anda hasar tespit olacak şekilde bir don olayı olmadı. Üreticilerimizin uyarılarımızı, meteorolojik bilgileri takip etmeleri ve en önemlisi de tarım sigortalarını ihmal etmemelerini öneriyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Servet Tümer/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık ekipleri karlı dağları aşarak hayat kurtarıyor

Paletli ve snowtrack ambulans desteğiyle yer yer 2 metreyi bulan karlı yollarda vakalara ulaşma çabası gösteren Erzurum'daki sağlıkçılar, görüş mesafesinin zaman zaman kaybolduğu yollarda araçtan inip yolu bulmaya çalışıyor

(Hilmi Tunahan Karakaya/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Smyrna Tiyatrosu'nda antik tuvaletin ardından antik geçit bulundu

İzmir'in merkezindeki antik kentte yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 26 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde "L" biçimindeki geçidin, izleyicilerin tiyatroya ulaşması için inşa edilmiş bir "vomitoryum" olduğu belirtiliyor

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy:

"Oldukça iyi kondisyonda bir yapı ortaya çıkardık. Tiyatro yavaş yavaş şekilleniyor"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Kısa kulvar sürat pateninde ilk olimpiyat heyecanı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateninde yarışacak Furkan Akar, bu branşta Türkiye'yi oyunlarda temsil edecek ilk sporcu olacak

Milli Sporcu Furkan Akar:

"Türkiye'de bu başarının kahramanı olmak bambaşka bir duygu"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

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