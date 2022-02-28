ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Saadet Partisi YİK Üyesi Recai Kutan, 28 Şubat'ı anlattı:

"28 Şubat'ta cuntacılar ve dış güçler, Türkiye'de milli ve bağımsız çizgideki müspet gelişmelerden rahatsız oldular ve bu alanların hepsine doğrudan veya dolaylı müdahale ettiler"

"28 Şubat darbesiyle ülkemiz, tarihinin en büyük soygununu yaşamış, ülkenin 50 milyar doları bankalarda hortumlanmış, ülkemiz benzeri görülmemiş bir ekonomik krizin içerisine düşürülmüştür"

(Sefa Şahin/Ankara)

2- Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli'den vatandaşlara "depreme karşı sigorta yaptırın" çağrısı:

"Vatandaşlarımızı acilen DASK Zorunlu Deprem Sigortası ile Konut Sigortası yaptırarak tedbir almaya davet ediyorum. Deprem; gerçekleştikten sonra değil, gerçekleşmeden önce önlem almamız gereken, hayatımızın en önemli konularından biri. Bu nedenle sigortalanma hızını acilen artırmalıyız"

"DASK'ın kuruluşundan bu yana sigortalılara yaptığı toplam hasar ödemesi 1,1 milyar TL'ye ulaşmış durumda"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2021'de rekor seviyeye çıktı

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus Slevogt:

"Türkiye ile 27 AB ülkesi arasındaki mevcut ticaret hacminin neredeyse dörtte birini Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi oluşturuyor"

"Otomotiv sektörünün elektrikli araçlara doğru bir değişim içinde olduğunu göz önünde bulunduracak olursak Türkiye'nin bu noktada şu anki cazibesini gelecekte sektöre hakim olacak elektrikli araçlar konusunda koruması ve artırması halinde bu alandaki potansiyelin büyük olduğunu söyleyebiliriz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- El işi çeyizlik üreten girişimci, ürünlerini 10'dan fazla ülkede alıcıyla buluşturuyor

Dikiş Sanat firmasının kurucusu Duygu Tekin Elbi:

"9 terzi ve evlerde bizim için dantel ören, kanaviçe işleyen, iğne oyası hazırlayan yaklaşık 150 kişilik destek kadromuz var. Neredeyse tamamı daha önce hiçbir işte çalışmamış kadınlar"

"Almanya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Belçika, İngiltere, ABD, Kuveyt, BAE, Türk cumhuriyetleri en çok satış yaptığımız yerler"

(Zeynep Çetinkaya/Ankara) (Fotoğraflı)

5- Esma öğretmen 19 yılına mal olan 28 Şubat süreci unutulsun istemiyor

28 Şubat sürecinde başörtülü olduğu için okuldan uzaklaştırılan Esma Sarıdiken:

"Uzun süre rüyamda kapıdan alınmadığımı, başörtümün alındığını ve polis zoruyla üniversiteden çıkarıldığımı görüyordum"

"Hiç kimseye kötü söz söylemedik, kırıp dökmedik, devletimize, hükümetimize hakaret etmedik. Allah bir daha yaşatmasın ama yaşanan şeylerden de ders çıkarmak gerekir"

(Gülsem Adam/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Tuz Gölü'nün kulaklı orman baykuşları doğal ortamında görüntülendi

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Dikmenli:

"Özellikle iklim ve arazi şartları yaşamalarına elverişli olduğu için Tuz Gölü çevresinde kulaklı orman baykuşlarına sık rastlıyoruz. Daha çok küçük memelilerle, tarla fareleriyle beslenirler"

(Taner Aydın/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Hatay jandarmasının motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki motorize ekipte yer alan Astsubay Üstçavuş Nazlı Öner, gece gündüz, yağmur çamur demeden görevini icra ediyor

Astsubay Üstçavuş Nazlı Öner:

"Bizler motosikletli timler olarak trafiğin akışında ve asayişin sağlanmasında görev alıyoruz"

(Cem Genco/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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