ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Seyit Onbaşı'nın köyündeki müze yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde geçen yıl yenilenen müzede kahraman askerin bal mumu heykeli, giysileri, fotoğrafları, askeri belgeleri ve o dönem kullanılan savaş aletleri sergileniyor

Seyit Onbaşı'nın torunlarından Muhammet Yıkar:

"Burada yoğunluk genellikle yaz mevsiminde oluyor. Okullar kapandıktan sonra buraya gelen tatilciler çokça ziyaret ediyor"

(Miraç Kaya/Balıkesir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bursa'da "Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi" kurulacak

Elektrikli araçlar alanında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ve ana sanayinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefiyle açılacak merkez, 615 bin avroluk yatırımla hayata geçirilecek

Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karahan:

"Proje boyunca 2 yıllık süreçte yaklaşık 400 kursiyerin sertifika almasını sağlayacağız. İşin diğer tarafında ise eğiticilerin eğitimi olacak. Eğiticilerin eğitiminde de Türkiye genelinde 165 meslek lisesi öğretmeninin bizzat BUTGEM'e gelip burada modüler eğitimlerden geçirilmesi sağlanacak"

"Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye'de bu alanda yapılan ilk uygulama oluyor. Sektör büyüdükçe bu tür merkezlerin sayısı da artacaktır. Biz burada proaktif davrandık ve 1-1,5 yıl önce bu projenin hazırlığıyla ilgilenmeye başladık"

(Cem Şan/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ANALİZ - Yeşil hidrojen enerjisi ve Türkiye'nin potansiyeli

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İlhan Sağsen, AA Analiz için yazdı:

Bugün itibariyle, tüketimi gerçekleşen 70 milyon ton hidrojen, fosil kaynaklardan elde ediliyor, 30 yıllık süre zarfında ise hidrojen üretiminin yeşil kaynaklardan üretileceği öngörülüyor

Yeşil hidrojen, hem Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarını karşılaması, hem enerji ithalatına bağımlılığı azaltması hem de yeni bir ihracat kalemi oluşturabilecek olması açısından önemli bir yer edinecek alternatiflerden biri

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