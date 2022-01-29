ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye'deki yapay zeka ekosistemi büyümeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:

"Şu anda toplamda 226 startup yapay zeka alanında görüntü işleme, makine öğrenmesi, öngörü ve veri analitiği gibi alanlarda yeni teknolojiler geliştiriyor ve unicorn olma yolunda ilerliyor"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

2- Tüketici, internet alışverişlerindeki "stok oyunu"na karşı çaresiz değil

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal:

"Satıcı firma 'Stokta kalmadı' deyip daha sonra sitesine yüksek fiyattan ürünü koymuş ise tüketici yüksek fiyattan ürününü alıp ilk siparişi ile son sipariş arasındaki fiyat farkının talebi için tüketici hakem heyetlerine başvurabilir"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB'ye "engelleniyoruz" tepkisi:

"(İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü Metro Hattı projesi) Kesin proje olmadan Bakanlık buna izin veremez. İkincisi sen proje yapmak istiyorsan Cumhurbaşkanı'ndan izin almana gerek yok ki. Buyur yap, elini tutan mı var"

"AK Parti döneminde 5 yılda 22 borçlanma dosyası gelmiş. CHP 20'sine hayır demiş. 'Borçlanmak ihanettir' diyorlardı, CHP döneminde 50 borçlanma dosyası gelmiş, sadece bir tanesine hayır demişiz"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çukurova Deltası göçmen misafirlerini ağırlıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır:

"Bu yıl hava şartlarıyla bağlantılı olarak geçen yıla göre sayılarda biraz azalma olsa da yine de çok sayıda kuş türünü misafir ediyoruz. Yaptığımız sayımlarda 40 türde 78 bin su kuşu tespit ettik"

(Eren Bozkurt/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli atletler, uluslararası organizasyonlar öncesi Şanlıurfa'da form tutuyor

Milli takımı antrenörü ve kamp müdürü Cuma Canbek:

"Kentte soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor ama sporcularımız çalışmalarına aralıksız devam ediyor"

Antrenör Ümmü Kiraz:

"En büyük hedefimiz, 2024'te yapılacak olimpiyatlarda en iyi dereceleri almak"

(Yasin Dikme/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Golbol Kadın Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu

Antrenör Gültekin Karasu:

"Koleksiyonumuza dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyoruz"

Kaptan Sevda Altunoluk:

"Antrenmanlarımız çok güzel geçiyor"

(Murat Özünal/Karaman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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