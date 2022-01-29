Üye Girişi
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Ocak 2022

29.01.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Ocak 2022

Türkiye'deki yapay zeka ekosistemi büyümeye devam ediyorCumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: "Şu anda toplamda 226 startup yapay zeka alanında görüntü işleme, makine öğrenmesi, öngörü ve veri analitiği gibi alanlarda yeni teknolojiler geliştiriyor ve...

6 Nisan 1920

1- Türkiye'deki yapay zeka ekosistemi büyümeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:

"Şu anda toplamda 226 startup yapay zeka alanında görüntü işleme, makine öğrenmesi, öngörü ve veri analitiği gibi alanlarda yeni teknolojiler geliştiriyor ve unicorn olma yolunda ilerliyor"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

2- Tüketici, internet alışverişlerindeki "stok oyunu"na karşı çaresiz değil

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal:

"Satıcı firma 'Stokta kalmadı' deyip daha sonra sitesine yüksek fiyattan ürünü koymuş ise tüketici yüksek fiyattan ürününü alıp ilk siparişi ile son sipariş arasındaki fiyat farkının talebi için tüketici hakem heyetlerine başvurabilir"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB'ye "engelleniyoruz" tepkisi:

"(İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü Metro Hattı projesi) Kesin proje olmadan Bakanlık buna izin veremez. İkincisi sen proje yapmak istiyorsan Cumhurbaşkanı'ndan izin almana gerek yok ki. Buyur yap, elini tutan mı var"

"AK Parti döneminde 5 yılda 22 borçlanma dosyası gelmiş. CHP 20'sine hayır demiş. 'Borçlanmak ihanettir' diyorlardı, CHP döneminde 50 borçlanma dosyası gelmiş, sadece bir tanesine hayır demişiz"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çukurova Deltası göçmen misafirlerini ağırlıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır:

"Bu yıl hava şartlarıyla bağlantılı olarak geçen yıla göre sayılarda biraz azalma olsa da yine de çok sayıda kuş türünü misafir ediyoruz. Yaptığımız sayımlarda 40 türde 78 bin su kuşu tespit ettik"

(Eren Bozkurt/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli atletler, uluslararası organizasyonlar öncesi Şanlıurfa'da form tutuyor

Milli takımı antrenörü ve kamp müdürü Cuma Canbek:

"Kentte soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor ama sporcularımız çalışmalarına aralıksız devam ediyor"

Antrenör Ümmü Kiraz:

"En büyük hedefimiz, 2024'te yapılacak olimpiyatlarda en iyi dereceleri almak"

(Yasin Dikme/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Golbol Kadın Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu

Antrenör Gültekin Karasu:

"Koleksiyonumuza dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyoruz"

Kaptan Sevda Altunoluk:

"Antrenmanlarımız çok güzel geçiyor"

(Murat Özünal/Karaman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Yapay Zeka, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Ocak 2022 - Son Dakika


TV'deki yabancı uyarlama içeriklere yönelik genelge: Gençlerin zihin dünyasını hedef alan yapımlara izin verilmeyecek TV'deki yabancı uyarlama içeriklere yönelik genelge: Gençlerin zihin dünyasını hedef alan yapımlara izin verilmeyecek         
10:20
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00

Son Dakika Haberleri
10:16 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş
10:07 Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı
10:07 Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi
10:05 Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!
10:04 Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
09:59 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
09:57 Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar
09:51 Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu?
09:49 Aziz ile Efnan kavuşuyor mu? İşte son bölüm özeti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 10:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Ocak 2022 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement