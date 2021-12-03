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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Aralık 2021

03.12.2021 10:44
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Aralık 2021

Yerli ve milli yazılıma sahip 112 Acil Çağrı merkezleri 91 milyon çağrıyı cevapladıYeni nesil acil çağrı yazılımı, 4 yabancı dilde çağrı karşılanmasını, işitme engellilerin ihbarlarını görüntülü olarak işaret diliyle yapmasını ve e-Çağrı uygulamasına geçilmesini sağladıBu...

6 Nisan 1920

1- Yerli ve milli yazılıma sahip 112 Acil Çağrı merkezleri 91 milyon çağrıyı cevapladı

Yeni nesil acil çağrı yazılımı, 4 yabancı dilde çağrı karşılanmasını, işitme engellilerin ihbarlarını görüntülü olarak işaret diliyle yapmasını ve e-Çağrı uygulamasına geçilmesini sağladı

Bu yıl İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde toplam 73 bin 878 çağrı yanıtlandı

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekorunu tazeledi

Yılın 11 ayında yapılan 2 milyar 793 milyon 974 bin dolarlık ihracat, savunma ve havacılık sanayisinin yeni ihracat rekoru oldu

Sektör 2021 yılını 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatarak yeni bir eşik atlamaya hazırlanıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Ermeni analist Grigoryan'a göre, Ermenistan, Türkiye ile aracılar olmadan görüşmeli

Küreselleşme ve Bölgesel İşbirliği Analitik Merkezi Başkanı Stepan Grigoryan:

"Ermenistan savaş kaybetti ve şu an zayıf durumda. Hükümet, Türkiye ve Azerbaycan ile görüşmek zorunda ancak bu Rusya gibi aracılar olmadan gerçekleşmeli. Süreç çoklu görüşmelerle değil ikili müzakerelerle devam etmeli"

"Türkiye mantıklı ve öngörülebilir bir ülke. Türkiye'nin dış politikasını beğenip beğenmeme şeklinde değerlendirmiyorum. Türkiye çıkarları doğrultusunda ciddi bir dış politika izliyor"

"Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteği ve müttefikliği anlaşılır ve tartışmaya açık değil. Bunu yaparken de Ermenistan ile makul ve dengeli ilişki kurabilir. Aynı şey Ermenistan için de geçerli. Türkiye ve Azerbaycan ile direkt ilişki kanallarının oluşturma yoluna bakmalı, Rusya üzerinden değil"

(Ayşe Sarıoğlu/Erivan) (Fotoğraflı)

4- Tarım sektörü ihracat rekorunu 3 milyar dolara taşıdı

Kasım ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artıran tarım sektörü, böylece aylık bazdaki rekorunu 3 milyar 33 milyon dolara çıkardı

Tarım sektörü bünyesindeki gruplara en fazla talep Irak'tan geldi

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 169 milyon 955 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 99 milyon 432 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 56 milyon 598 bin dolar, tütün sektörü 13 milyon 133 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Türkiye'nin anıt ağaçları zamana meydan okuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce anıt ağaç olarak tescil edilen Türkiye'nin dört bir tarafındaki binlerce ağaç, özenle korunuyor

AA ekipleri, heybetli görüntüleriyle toprağın derinlerinden göğe uzanan dev ağaçları görüntüledi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan 4 bin 117 yaşındaki porsuk ağacı ihtişamıyla göze çarpıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki, "Musa Ağacı" olarak bilinen ve Hz. Musa'nın toprağa dikili olarak unuttuğu asasının yeşermesiyle binlerce yıldır ayakta durduğuna inanılan çınar, bölgeye gelenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Antik Kenti'ndeki 1501 yıllık zeytin ağacı, ziyaretçilere antik kent kalıntılarıyla tarihi yaşamı anımsatıyor

(Levent Kişi-Ekip/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Abdullah Öztürk'ün hedefi paralimpik oyunlarında üçüncü altın

2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu masa tenisçi Abdullah Öztürk:

"En büyük hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları. Üçüncü altını alıp Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi tarihte yer edinmek istiyorum"

"Benim çocuğum engelli, yapamaz, evde ben bakarım zihniyetinden kurtulmamız lazım. Sizler bugün varsınız, yarın yoksunuz"

"Engelli masa tenisini ülkemizde tanıtabildiğimiz kadar tanıtmak istiyoruz. Her gittiğim organizasyonda bir engelli spora başlarsa benim tüm yorgunluğum gider"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Rekortmen sporcu Elif İldem'in bir günü

Paralimpik yüzmeye damgasını vuran milli sporcu Elif İldem, başarısını azim ve özverili çalışmasına borçlu

Yaklaşık 6 yıllık yüzme hayatına çok sayıda başarı sığdıran milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 100 metre S1 kategorisinde 21 yıllık rekoru kırarak zirveye çıktı

Her sabah erkenden kalkıp annesiyle antrenmana giden Elif İldem: "Hiçbir zaman pes etmedim. Yapamazsın dedikleri birçok şeyi yaptığımı gördüm"

-"Aslında bakarsanız yaptığım bütün iş annemin fedakarlığı üzerinden geçiyor. Eğitimde olsun, sporda olsun elde ettiğim başarıların sahibi annem diyebilirim. Annemle beraber mücadele ettik ve bu noktaya geldik"

(Ercan Çakar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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İhracat, Türkiye, Milli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Aralık 2021 - Son Dakika


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