ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Petrol ve gaz ihracatı Rusya için artık daha kritik önem taşıyor

E3G Kıdemli Politika Danışmanı Maria Pastukhova:

"Şu anda Rusya Merkez Bankası için yabancı para girişini temelde petrol ve gaz ihracatı oluşturuyor"

"Gaz fiyatlarında düşüş görürsek, bu durum Rusya Merkez Bankası için daha az döviz anlamına gelecek ve Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarmaktan daha etkili bir yaptırım olacak"

Ember Avrupa Lideri Charles Moore:

"AB'nin temiz enerji dönüşümünü acilen hızlandırması gerekiyor. AB'de son haftalarda önemli bir beraberlik görüyoruz"

(Nuran Erkul Kaya/ İstanbul)

2- TİM Başkanı Gülle, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ihracata etkisini değerlendirdi:

"SWIFT'in karşılığı olarak yerel paralarla ticaretin en doğrusu olduğu görüldü. Şubatta Türk lirasıyla ihracat neredeyse yüzde 100 artmış. Bu, yerel paralarla ticareti daha da cesaretlendirecektir"

"Rusya'nın mal tedarikinde sorun olduğunu zannetmiyorum ama Ukrayna için alternatif pazarlar olacaktır. Dünyanın her tarafından Türk mallarına talep var"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayvanı üretim merkeziyle 4 türün neslini kurtardı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tabiatta nesli tehlike altındaki türlerin yok olmasının önüne geçilmesi amacıyla kurduğu 13 üretme istasyonunda son 5 yılda 1104 yaban hayvanının üretimi gerçekleştirildi

Geçen yıl çeşitli nedenlerle zarar gören 8 bin 957 yaban hayvanının 5 bin 450'si tedavi edilerek tekrar doğaya bırakıldı

(Enes Duran/Ankara)

4- 15 dakikada sahneye dönüşen tır modülüyle hedef dünyaya ihracat

Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Genel Müdürü Hasan Yıldız:

"Dünyanın her yerine satışını hedeflediğimiz sistem için gelen tüm talepleri karşılayacak teknolojik altyapımız ve ekibimiz var"

"Başta Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Cezayir, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere diğer ülkelerle satış için görüşmelerimiz devam ediyor"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

5- Eğitim neferleri köy köy dolaşarak kız çocuklarının okula devamlılığını sağlıyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde görevli öğretmenler, 2,5 yılda yaklaşık 100 kız çocuğunun ailesiyle görüşerek eğitimlerine devam etmelerine katkı sundu

75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Nurettin Demir:

"Kar, yağmur ve çamur demeden gayret sarf edip en ücra köylerimizdeki devamsız öğrencilerimize ulaşıyoruz. Onları okula getirmek için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz"

(Şener Toktaş/Bitlis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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