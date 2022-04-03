ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Nisan 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Nisan 2022

03.04.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Nisan 2022

Devlet Arşivleri Başkanlığı, bahçesini sahipsiz hayvanlar için "açık barınak" haline getirdiCumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal: "Canlarımız günün belli vaktinde burada duruyor.

6 Nisan 1920

1- Devlet Arşivleri Başkanlığı, bahçesini sahipsiz hayvanlar için "açık barınak" haline getirdi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal:

"Canlarımız günün belli vaktinde burada duruyor. Diğer vakitlerde de bahçemizde rahat bir şekilde gezebiliyorlar. Şu anda toplamda 8 köpeğimiz var"

"Bu girişimimizin 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü vesilesiyle birçok kuruma örnek olmasını temenni ediyoruz"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İnatçı bahar alerjilerinde "aşı" ile tedavi mümkün

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu:

"İlaçla düzelme sağlayamadığımız hastalarımızda alerjenlerle yaptığımız aşı tedavilerini kullanabiliyoruz. 5 yaşın üzerindeki çocuklarda uygulanabiliyor, uygun hastalarda etkinlikleri uzun dönem devam ediyor"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Borsa İstanbul'dan son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı

BIST 100 endeksi, ilk çeyrekte yüzde 20,22 artışla 2233,30 puana çıkarak 2012'den bu yana en güçlü ilk çeyrek performansını kaydetti

Işık Menkul Stratejisti Volkan Dükkancık:

"Borsa İstanbul'un ilk çeyrek performansına baktığımızda, yılbaşındaki görünüme göre çok daha olumlu bir noktada olduğumuzu söylemek mümkün"

(Murat Aslan/İstanbul)

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Devlet Arşivleri Başkanlığı, 4 Nisan, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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