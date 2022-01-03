Üye Girişi
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ocak 2022

03.01.2022 09:57
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ocak 2022

Orka Holding, mağazacılıkta sürdürülebilir ve dijital büyümeye odaklandıOrka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: "Üretimden tasarıma, lojistikten muhasebeye kadar tüm süreçlerde kaynak kullanımını azaltmak üzere Sürdürülebilirlik Departmanı'nı kurduk.

6 Nisan 1920

1- Orka Holding, mağazacılıkta sürdürülebilir ve dijital büyümeye odaklandı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu:

"Üretimden tasarıma, lojistikten muhasebeye kadar tüm süreçlerde kaynak kullanımını azaltmak üzere Sürdürülebilirlik Departmanı'nı kurduk. Koleksiyonlarımızın, 2025 yılında yüzde 90'ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz"

"Geçen yıl online satışlarımız yüzde 100 arttı. Mağazaların kısmen açık olduğu dönemde de online satışların tüm satışlar içindeki oranı yüzde 25 ila 30 seviyesine kadar çıktı"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2 - Atık geliri, sıcak çorba oluyor

Üsküdar Belediyesi, geri dönüşüme kazandırılan atıklardan elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak çorba ikram ederken engellilere tekerlekli sandalye, öğrencilere de burs veriyor

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş:

"Lütfen kullanmış olduğunuz geri dönüştürülebilir malzemeleri çöpe atmayın. Dönüşüm noktalarımıza bunları bırakın"

(Hüseyin Kul/İstanbul) (Görüntülü-Fotoğraflı)

3- Kıbrıslı Başkonsolos Kenan Poleo'dan İstanbul izlenimleri:

" Londra'da bizim kültürümüz Türk kültürüydü. Filmler örneğin; Gülşen Bubikoğlu, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy falan... Babam Kenan Pars'ı çok sevdiği için ismimi Kenan koydu"

"Buradaki tarihi ve kültürel çeşitliliği çok seviyorum, Türkiye'de de mimari çok güzel. İstanbul da Türkiye de, yaşayan bir müze gibi"

(Mehmet Kara/İstanbul) (Görüntülü-Fotoğraflı)

YORUMLAR
500

Üsküdar Belediyesi, Orka Holding, İstanbul, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ocak 2022 - Son Dakika


İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı         
10:59
TÜİK'in enflasyon rakamına ve zamlara uzmanlar ne diyor? TÜİK'in enflasyon rakamına ve zamlara uzmanlar ne diyor?         
10:42
Tokat'ta Afrikalıların düğün konvoyunu görenler şaştı kaldı Tokat'ta Afrikalıların düğün konvoyunu görenler şaştı kaldı         
09:56
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21

Son Dakika Haberleri
10:59 İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı
10:42 TÜİK'in enflasyon rakamına ve zamlara uzmanlar ne diyor?
10:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
10:37 İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada
10:31 Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
10:18 Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu
10:16 Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
10:15 Eski sevgilisine şiddet uygulayan şarkıcı Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışma kavgaya dönüştü
10:14 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor
10:12 Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 11:02:50. #1.13#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ocak 2022 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement